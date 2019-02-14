Ученые обнаружили историю о британской монахине XIV века, которая инсценировала свою смерть, чтобы сбежать из монастыря

Команда историков, которая работает в архивах Университета Йорка, обнаружила историю о монахине, которая в XIV веке инсценировала свою смерть с помощью куклы, напоминающей ее тело. Таким образом монахиня хотела сбежать из монастыря и, как заявил архиепископ того времени, «пойти по пути плотской похоти».

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «The Guardian».

Заметка о монахине была найдена на полях одного из 16 томов реестра, написанного на латыни, который рассказывал о делах архиепископов Йоркских с 1304 по 1405 годы. В 1318 году архиепископ Уильям Мелтон написал: «Предупредить Джоан из Лидса, которая недавно являлась монахиней монастыря святого Климента в Йорке, чтобы она вернулась в свой дом».

Мелтон писал окружному викарию города Беверли о «скандальных слухах», которые он слышал, о прибытии бенедиктинской монахини Джоан, в которых утверждается, что «та нагло отбросила приличия религии и скромность, присущую ее полу» и «со злым умыслом симулировала болезнь, инсценировала собственную смерть, не заботясь о здоровье своей души с помощью многочисленных помощниц и злодеек, создала куклу, имитирующую ее тело». Позже кукла была похоронена вместо Джоан, а сама монахиня покинула монастырь.

Архиепископ также рассказал о том, что после того, как покинула монастырь, Джоан «пошла по пути плотской похоти вдали от бедности и послушании». Вернулась Джоан в монастырь или нет, исследователи не знают, других записей о ней найдено не было.

- Достаточно много случаев, когда монахи и монахини покидали свои религиозные дома. Мы не всегда знаем все детали и то, чем все закончилось, - сказала руководитель проекта Сара Рис Джонс.

По словам Рис Джонс, подобное случалось тогда, когда мужчины и женщины не хотели блюсти целибат и хотели заключить брак.

- Многие из них были отправлены в монастыри в подростковом возрасте и не все принимали религиозную жизнь, - подчеркнула она.

Напомним, что ранее николаевец опубликовал фотографии, как в 1930-х выглядели раскопки в Ольвии.