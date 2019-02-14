«Обеспечение проезда к социально значимым объектам - это приоритетная задача», – глава Николаевской ОГА Савченко

Алексей Савченко Некоторые объединенные территориальные общины Николаевской области уже сегодня способны оперативно решать самые насущные проблемы на местах не дожидаясь согласования.

Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, приводя в пример Казанковскую ОТГ.

Так, в Казанковской ОТГ обеспечили проезд местными дорогами к Троицко-Сафоновской школе. Речь идет о ликвидации ямочности на аварийных участках дорог О-151206 (Суходолье-Лагодовка) и О-1512017 (Казанка-Березнеговатое-Шевченково).

Отмечается, что работы выполнены по собственной инициативе Казанковской общины, на обеспечение проезда потрачено около 80 тонн щебня. Теперь школьные автобусы беспрепятственно могут осуществлять подвоз учащихся из сел Лагодовка, Марьяновка и Шевченково в Троицко-Сафоновскую школу.

«Обеспечение проезда к социально значимым объектам таким, как школы и медицинские учреждения - это приоритетная задача при строительстве и ремонте автодорог области. Я неоднократно это подчеркивал. Спасибо Казанковской общине за понимание важности такой работы. Благодаря возможностям, полученым объединенными территориальными общинами в результате внедрения реформы децентрализации, инициированной Президентом Украины Петром Порошенко, ОТГ имеют ресурсы и могут собственными силами воплощать в жизнь важные для людей проекты, такие, как ремонт дорог», - комментирует председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Ранее сообщалось, что в Казанковской громаде засыпали ямы на разбитых сельских дорогах, чтобы автобус мог привезти детей в школу.