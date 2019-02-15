Евросоюз и Япония договорились оснащать все новые автомобили системой экстренного торможения

На форуме Европейской экономической комиссии при ООН Евросоюз и Япония подписали соглашение о намерении сделать автоматические системы торможения обязательными для легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков и пикапов.

Об этом сообщает «Itc.ua».

Новые правила потребуют от всех автопроизводителей, желающих продавать автомобили на территории государств-подписантов, оборудовать транспортные средства датчиками, определяющими расстояние до пешехода или объекта. Предполагается, что система активирует экстренное торможение на скорости 60 км/ч или менее, если сочтет столкновение неизбежным и если водитель сам не примет вовремя нужных мер. При этом закон коснется только новых автомобилей, уже приобретенные транспортные средства их владельцам переоборудовать не придется.

Первыми испытают на себе новое требование жители Японии, где только в прошлом году было продано 4 миллиона легковых автомобилей и микроавтобусов – там нововведение вступит в силу уже в следующем году. В Европе новый стандарт начнет действовать с 2022 года.

Соединенные Штаты, Китай и Индия отказались поддержать инициативу. При этом внутри Штатов уже действует похожее соглашение национального уровня: в 2016 году 20 американских автокомпаний пообещали правительству к 2022 году оборудовать все новые автомобили системой автоматического аварийного торможения. Четыре из них – Toyota, Mercedes-Benz, Volvo и Tesla – уже сделали эту технологию стандартом для более чем половины своих моделей.

Напомним, что ранее США выдвинули обвинения против китайской компании «Huawei».