«Не нужно простаивать в очередях»: николаевцы могут записаться онлайн для получения загранпаспорта в Департаменте админуслуг

В Николаеве, с 14 февраля в ДПАУ открылась новая возможность для желающих оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу - запись в электронной очереди онлайн через сайт Государственной миграционной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Так, отмечается, что на сегодняшний день украинцы все чаще пользуются безвизовым режимом со странами Европейского Союза, но обязательным условием для безвизовых путешествий является наличие у гражданина биометрического паспорта.

Николаевцы, с целью оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, имеют право обратиться в любое подразделение миграционной службы, или в Департамент по предоставлению административных услуг Николаевского горсовета.

В частности, записаться онлайн возможно в Департамент по предоставлению административных услуг НГС (улица Адмиральская, 20) и в администрацию Корабельного района, где находятся удаленные рабочие места Департамента (улица Богоявленский, 314).

«Преимущества услуги «Электронная очередь» в том, что не нужно простаивать в очередях, экономно по времени (вам не нужно отпрашиваться с работы для того, чтобы пойти и встать в очередь), не нужно тратить лишние средства (если в отделение УГМС или ДПАУ нужно добираться транспортом)», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в связи с повышенным спросом на загранпаспорта и ограниченными техническими возможностями оформления документов, места в очереди в некоторые подразделения быстро резервируются гражданами.

Напомним, что ранее в Корабельном районе Николаева открыли отделение Центра предоставления административных услуг – в нем можно оформить загранпаспорт и «прописаться».