Бойцов николаевской спецроты полиции наградили знаками отличия за участие в АТО

В Николаеве 15 февраля сотрудников роты полиции особого назначения (бывший «Беркут») наградили знаками отличия Президента Украины «За участие в Антитеррористической операции».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

56 действующих сотрудников роты полиции особого назначения, начиная с 2014 года, участвовали в проведении Антитеррористической операции на востоке страны.

- На вас полагается государство, на вас полагается наш народ. Вас никогда не зовут туда, где все легко и просто, ваша помощь нужна в сложных и рискованных ситуациях. Я искренне благодарю вас, что в любое время вы остаетесь верными присяге, и уверен, что ваше плечо всегда надежное и прочное, - отметил и.о. заместителя начальника ГУНП в Николаевской области Максим Ахрамеев.

Командир роты Евгений Шостак заверил, что личный состав спецназа всегда готов к несению службы и также поздравил бойцов с получением заслуженных наград.

Напомним, что в 2018 году николаевская спецрота полиции получила в свое пользование два служебных внедорожника.