В селе на Закарпатье мужчина погиб под колёсами автомобиля, который помогал вытолкнуть из снега

В Закарпатской области мужчина помогал вытолкнуть из снега автомобиль и погиб под его колёсами.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Так, 56-летний житель села Гукливий на автомобиле «Mitsubishi Pajero Sport» пробуксовывал на снегу. Мужчина попросил своего пассажира, 32-летнего жителя села Скотник, чтобы тот помог вытолкнуть автомобиль из снега.

Во время буксировки мужчина случайно упал под автомобиль и от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя иномарки освидетельствовали на состояние опьянения и обнаружили в его крови 1,4 промилле алкоголя.

По факту смертельного ДТП открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека») Криминального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве «BMW X5» протаранил такси «Lanos» – водителя спасли, а его пассажирка сгорела заживо.