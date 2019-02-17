Строительство сельских амбулаторий на Николаевщине продолжаются и по выходным, - ОГА

Работы по строительству новых сельских амбулаторий, которые строятся на Николаевщине в рамках проекта, инициированного Президентом Украины Петр Порошенко, не останавливаются даже в выходные.

По поручению председателя Николаевской ОГА Алексей Савченко, контроль за ходом строительства происходит ежедневно с фотофиксацией работ. Об этом заявил заместитель главы области Валентин Гайдаржи, передает пресс-служба Николаевской ОГА.

«Это очень важный проект и когда видишь, что работы подходят к концу, это не может не радовать. Конечно, есть объекты, на которых работы отстают от согласованного графика, но в большинстве населенных пунктов темпы строительства достаточны, чтобы уложиться в сроки. Мы постоянно подчеркиваем нашим подрядчикам, качество работ ни в коем случае не должно пострадать. Спасибо подрядчикам за то, что работы продолжаются и в выходные. Должны приложить все усилия, чтобы завершить запланированное в срок, определенный главой ОГА Алексеем Савченко», - комментирует Валентин Гайдаржи.

Кроме того, в 2019 году на Николаевщине начнут строить еще 13 сельских амбулаторий. Сейчас Николаевской ОГА уже определен механизм распределения средств государственной субвенции, которые будут направлены на строительство. Распределение поддержано профильной комиссией Николаевского областного совета.

Напомним, 7 февраля, заместитель председателя облгосадминистрации Александр Кушнир с рабочим визитом посетил Арбузинский район, где осмотрел ход строительства новой амбулатории в Семеновке и провел ряд рабочих встреч.