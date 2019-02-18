«Они на правительство не влияют – это не 90-е», - Гройсман встал на защиту олигархов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на решения Кабинета министров влияет средний бизнес, а не олигархи.

Об этом он заявил в интервью, передает Экономическая правда.

«Точно могу вам сказать, что на решение правительства олигархи не влияют. Скажу честно: парадокс, но средний бизнес влияет больше, потому что мы с ним советуемся. Это бизнес-ассоциации, EBA (Европейская бизнес-ассоциация — ПН), СУП (Союз украинских предпринимателей — ПН), Федерация работодателей и другие. Много дискуссий. Правительству важно не принимать однобоких решений», — сказал Гройсман.

В ответ на вопрос, с кем из олигархов он виделся в последнее время, ответил, что видел «почти всех».

Так, премьер-министр отметил, что крупный бизнес не нужно демонизировать, так как предприниматели заботятся о своей репутации и прозрачности и это уже не тот «безумный бизнес» 1990-х годов.

По мнению Гройсмана, нужно менять законодательство и усиливать роль Антимонопольного комитета для борьбы с монополиями.

«Сейчас Терентьеву (главе АМКУ - ПН) надо год заниматься, чтобы проверить одну монополию», - заявил он.

Напомним, Кабинет министров под руководством Владимира Гройсмана запланировал пять кардинальных изменений в сфере здравоохранения.