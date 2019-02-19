И.о. директора николаевского интерната №5 обвинили в коррупции – он сам все отрицает

Исполняющего обязанности директора коммунального учреждения «Общеобразовательная школа-интернат 1-3 ступеней всеобщего профильного образования и комплексной реабилитации» Валерия Лысенко обвинили в коррупции и злоупотреблении своими полномочиями.

Соответствующее обращение прислали в редакцию «Преступности.НЕТ».

Письмо было написано от имени преподавателя 9-го класса Сергея Балабана на имя главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. В обращении учитель рассказывает о том, что, к примеру, за время руководства Лысенко в течение нескольких лет в интернате жили иногородние футбольные команды вместе со своими тренерами, питались в общей столовой, однако деньги, которые они платили за проживание, по словам учителя, не шли в бюджет учреждения.

«Одноразово в школе-интернате могли проживать до 80 детей с других городов Украины. Соответственно, коммунальное предприятие за предоставление таких услуг, на мой взгляд, недополучал около 200 тысяч гривен в год, которые «кто-то» прикарманил», - сказано в обращении.

Также Балабан обвинил Лысенко в том, что он трудоустраивал «несуществующих» людей на работу в интернат, которые документально находились в штате, однако фактически их никто не видел. Кроме того, по словам преподавателя, Валерий Лысенко за время своего руководства вывез из школы имущество, среди которого бильярд, велосипеды, тренажеры, квадрациклы и так далее.

Учитель утверждает, что Лысенко не проводил свои уроки по предмету «Защита отечества», но при этом продолжал получать зарплату за отработанные часы и стаж.

«На это есть письменные подтверждения учеников-старшеклассников и педагогов. Именно так показательно воспитывает «патриотизм» учеников-выпускников во время внешней агрессии России к нашей стране», - пишет преподаватель.

Были также обвинения в обрезке шести здоровых деревьев. Стоит отметить, что это единственный факт, подтвержденный учителем документально.

Сергей Балабан утверждает, что на «обличителей» осуществляется давление, у преподавателей, которые выступают против Валерия Лысенко, забирают часы и отдают другим, более лояльным учителям.

Также преподаватель заявил, что обращался и в департамент образования Николаевской ОГА, но, по его словам, никакой реакции не последовало. Причину он видит в том, что протеже Лысенко является советник главы облсовета Оксана Корсак, которая, как утверждает Балабан, заинтересована в том, чтоб он занимал должность директора интерната. В своем письме преподаватель ссылается на Игоря Блошко, который «проводит независимое расследование» и «может детально рассказать о схемах».

Стоит отметить, что обращение прислали на почту редакции за несколько часов до выездной конкурсной комиссии, которая состоялась в самом интернате.

Валерий Лысенко

Претендент на должность директора школы один – Валерий Лысенко. 18 февраля члены конкурсной комиссии, среди которых была депутаты облсовета Елена Донченко и Надежда Иванова и Александр Бондарь, сотрудники департамента образования, Оксана Корсак, член родительского комитета, прошлись по корпусам интерната и проверили условия для детей. Сам Валерий Лысенко в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» ответил на обвинения со стороны преподавателя.

По его словам, после аналогичного обращения преподавателя в департамент образования, сотрудники ведомства устроили аудиторскую проверку и по ее результатам ничего не нашли. Деньги от проживания футбольных команд были оплачены в казну интерната, чему, как утверждает Лысенко, есть подтверждения.

— Было обращение в департамент образования в связи с тем, что живут футболисты, пришла комиссия департамента образования, была проверка, есть договора бухгалтерии, есть поступления на счет денег, поэтому здесь проверка прошла, но не подтвердила этот факт, - рассказал Валерий Лысенко.

Также директор ответил на обвинения в том, что он не ведет уроки. По этому факту, по его словам, была еще одна проверка и подозрения не были подтверждены.

— Департамент образования дал поручение на институт повышения квалификации, приезжали специалисты института повышения квалификации, делали срез этих занятий, результаты не подтвердились, - отмечает директор.

Что же касается спила деревьев, Валерий Лысенко подтвердил этот факт и отметил, что спилили их из-за того, что некоторые из деревьев росли над столовой и могли упасть на крышу, а некоторые посадили в местах прохождения подземных коммуникаций.

здание сауны, где ранее, как утверждалось, экс-директор размещал высокопоставленных чиновников

— Несколько деревьев стоят возле здания столовой. То есть, они приводят крышу в аварийное состояние или вытяжки, которые находятся в столовой, или ветки лежат на крыше столовой. Есть ряд деревьев, которые почему-то были посажены когда-то в 50-х годах на подземных коммуникациях, где проходит подземный силовой кабель. Да, я принимал такое решение. Никто деревья не продавал, у нас шефские, партнерские отношения с четвертым отделением ГСЧС, они эти все работы проводили, - отметил Лысенко.

Валерий Лысенко рассказал, что в коллективе есть преподаватель, который жалуется на деятельность директора. По словам руководителя, этот учитель был в дружеских отношениях со скандальным экс-директором интерната Николаем Ляшенко.

— Есть у меня такой преподаватель, который в принципе жалуется. Ну жалуется, позиция такая. При Ляшенко он не жаловался, он был в друзьях у Ляшенко. Я не сторонник семейных кланов в работе коллектива, - рассказал Лысенко.

По словам Валерия Лысенко, в 2016 году этот преподаватель, который ведет уроки физкультуры, хотел также взять на себя уроки труда. В то время Лысенко, занимающий должность заместителя Ляшенко, нашел учителя на труды, что не понравилось преподавателю. Кроме того, у руководства с учителем был еще один конфликт. Преподаватель попросил устроить на работу свою дочку. Поскольку и он, и его жена, также работающая в интернате, занимают полторы ставки, Лысенко предложил им отдать по полставки и устроить дочь на работу. Эта идея не понравилась преподавателю.

— В связи с принятием нового закона про общее среднее образование и автономии школы на руководителя возложены обязанности принятия или непринятия на работу. Воспитатель ко мне подошел с просьбой: «Возьмите на работу мою дочку», которая приехала с работы в другом городе. Он получал полторы ставки, жена здесь работает, тоже получает полторы ставки. Я предложил нормальное решение – отдать им по полставки и возьмем ребенка на работу. Но они не захотели. Когда бьешь по кошельку, обязательно что-то придумается, - рассказал Лысенко.

Отметим, что на сегодняшний день в школе-интернате учатся 287 детей, из них 23 – полные сироты. Остальные дети, зачастую, из неблагополучных, малообеспеченных семей, либо живут с одним родителем. В интернате обычно на ночь остаются около 130 детей, в выходные – 80.

Интернат обеспечивается из городского бюджета, иногда школе помогаю меценаты и спонсоры. Члены конкурсной комиссии посетили столовую, где как раз обедали дети, спальные и учебный корпусы.

В некоторых корпусах старая мебель, в других – новая и сделан ремонт. В нескольких кабинетах для уроков стоят новые парты и размещены интерактивные доски.

Отдельно члены комиссии попросили открыть старый кабинет экс-директора Ляшенко, который уже наполовину опустел, но в нем еще осталась мебель.

кабинет Лысенко

По словам Лысенко, в будущем он хочет обустроить там раздевалку для учеников.

В 2015 году сотрудники и воспитанники интерната №5 рассказали об унижениях и избиениях учеников со стороны педагогического коллектива и руководства учреждения. После публикаций в СМИ о нарушении прав детей Николаевская ОГА инициировала в учреждении день открытых дверей, чтобы показать работу учебного заведения. Во время него стало известно об изнасиловании девочки в интернате, также на территории учебного заведения обнаружили пустые бутылки от спиртных напитков. После этого директора интерната Николая Ляшенко отстранили от должности директора на время проверки.

В свою очередь, 16 января следственный отдел Ленинского райотдела милиции начал в отношении Ляшенко уголовное производство по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением»). Однако, 17 февраля текущего года Николай Ляшенко после проведенной проверки комиссией снова вышел на работу и был восстановлен в должности, несмотря на то, что в ходе проверки было выяснено, что он устроил к себе на работу в интернат всю свою семью.

При этом ранее вице-губернатора Николаевщины Оксану Янишевскую заподозрили в попытке «обелить» Ляшенко. Сама Янишевская признала, что не была полностью компетентна в этой проблеме - она сказала, что не подозревала о скандальных фактах в николаевском интернате и узнала о них только из СМИ.

Позднее стало известно, что Ляшенко стал проректором административно-хозяйственной части в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

В 2018 году Верховный суд отказал скандальному экс-директору интерната №5 Николаю Ляшенко, который был уволен с предыдущего места работы по статье за систематическое невыполнение обязанностей, в восстановлении в должности.