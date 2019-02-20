Николаевщина является лидером по ликвидации аварийной ямочности на дорогах, - председатель ОГА Алексей Савченко

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что Николаевская область пока является первой среди регионов, которая такими темпами и в таких объемах проводит сейчас ликвидации аварийной ямочности.

Об этом он заявил во время инспекции хода ремонтных работ на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» (через Первомайский, Вознесенский и Новоодесский районы) во вторник, 19 февраля.

По его словам, совместно со службой автодорог в Николаевской области он будет обращаться к Укравтодору и лично к Славомиру Новаку с просьбой увеличить финансирование для ремонта, обеспечения проезда и содержания трассы Н-24.

Во время инспекции вместе с профильным заместителем Валентином Гайдаржи и руководителем службы автодорог Андреем Максименко председатель ОГА отметил, что качество выполнения работ должно быть на высоком уровне, ведь состояние дороги влияет в первую очередь на безопасность движения автотранспорта.

«В очередной раз обратил внимание, что в первую очередь приводились в порядок большие сплошь разрушенные участки дорог. Если есть ямы - надо, чтобы они были закрыты, чтобы никто не попадал в «дорожные ловушки». Сейчас на Н-24 наиболее пораженные участки от Первомайска до Южноукраинска, в Вознесенском районе и в Новой Одессе. Выбоины, просадки, многочисленные деформации и разрушения - и это при том, что в 2011-2013 годах более 120 километров этой дороги было якобы «отремонтировано». В связи с этим поручил обратиться в правоохранительные органы, чтобы рассмотрели возможность проведения проверки работ, которые тогда были выполнены соответствующими подрядными фирмами. Мы не должны закрывать глаза на факт «исчезновения» основы на некоторых участках дороги, которая делалась не так уж и давно», - акцентировал Алексей Савченко.

Также он отметил, что сегодня по всей протяженности дороги от границы области и до Николаева работают 18 бригад от привлеченных САДом подрядных и субподрядных организаций. Работы будут продолжаться и в дальнейшем с учетом погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Казанковской громаде засыпали ямы на разбитых сельских дорогах, чтобы автобус мог привезти детей в школу.