Искривление фактов и манипуляции: В «Дельта-лоцмане» опровергли информацию николаевского «Нацкорпуса» об уязвимом оборудовании

На госпредприятии «Дельта-лоцман» опровергают информацию, о которой заявил глава николаевской ячейки «Нацкорпуса» о якобы уязвимом перед РФ навигационном оборудовании, и назвали такие заявления искривлением фактов и манипуляцией.

Об этом говорится в заявлении ГП «Дельта-лоцман».

Как известно, глава облогранизации политической партии «Нацкорпус» Денис Янтарь на пресс-конференции заявил о хакерской атаке в 2016 году на системы госпредприятия «Дельта-лоцман» в 2016 году и наличии российского навигационного оборудования, что якобы несет угрозу для украинских судов.

На предприятии отметили, что используют не российский программный комплекс, а разработку шведской компании «TransasMarineInternational AB» под названием «NaviHarbour.

«О высоком уровне защищенности указанных комплексов лучше всего свидетельствуют многочисленные факты приобретения, внедрения и функционирования таких радиолокационных и программных комплексов в системах как береговой охраны, так и VTS ряда стран НАТО (США, Франция, Великобритания, Испания, Норвегия, Болгария, Греция, Исландия) и многих других стран мира. Такие комплексы ежедневно эксплуатируются «Дельта-лоцман» и доводят высокий уровень надежности, автономности и защищенности. Факты отказов в работе и / или отрицательного влияния на уровень безопасности судоходства отсутствуют», – отметили в «Дельта-лоцман».

При этом летом прошлого года Украина проходила аудит Международной морской организации ООН (IMO) и к объектам аудита входила служба регулирования движения судов (VTS), в частности, посты VTS Одесса и Черноморск, деятельность которых была оценена на отлично.

Навигационные системы, о которых шла речь на мероприятии «Нацкорпуса», действительно относятся к объектам критической инфраструктуры. Но информация, которую они аккумулируют и генерируют, является средством исключительно предоставления услуг по регулированию движения судов и обеспечения безопасности судоходства в акваториях и на подходах к портам Украины. Эта информация не является средством по обеспечению защиты госграницы Украины и обороноспособности государства, что предусмотрено статьями 110-115 Кодекса торгового мореплавания Украины.

Кроме того, в «Дельта-лоцман» прокомментировали и хакерскую атаку в 2016 году, которая поразила всю страну.