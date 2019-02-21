В пятницу в Николаеве ожидают ухудшение погоды – метель и гололед

В Николаеве и области в пятницу, 22 февраля, ожидают ухудшение погоды.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

21 февраля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер скоростью 9-14 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем +5-10.

22 февраля будут идти мокрый снег, снег, местами образуются гололед, налипание мокрого снега, днем будет метель, на дорогах гололедица. Температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

23-24 февраля будет без существенных осадков. Ожидается снижение температуры воздуха ночью до 5-10 градусов мороза, днем до минус 4 до 1 градуса тепла.

Напомним, что 4 февраля в Николаеве погода побила температурный рекорд, достигнув отметки в +12 градусов.