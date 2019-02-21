Николаевский «маршрутчик» возмутился пассажиркой, которая размазала торт в микроавтобусе

В Николаеве одна из пассажирок маршрутного такси №56 во время рабочей перевозки растоптала кусок торта и размазала его по салону микроавтобуса.

Об этом в группе «Маршрутки Миколаєва. Громадський транспорт» написал водитель этой «маршрутки», подписанный в соцсети как Вадим Владимирович.

Пока что водитель не может точно сказать, кто именно этот сделал, он предполагает, что это была «дамочка с тортом», которая села на остановке «Океан». В салоне он установил камеру наблюдения и хочет на видео найти пассажирку, размазавшую торт.

«Уважаемые пассажиры, как прикажете называть это свинство, оставленное сегодня в моей машине в рабочую перевозку? И даже камера в салоне вас не останавливает выворачивать и размазывать торты по стенкам, сиденьям и полу! Это ж какой нужно быть крысой, чтобы такое сделать и тихонько выйти, поразмазывав всю эту красоту по салону! Еще больше возмущают люди, которые, видев все это, молча вышли. Только одна женщина зашла, когда «маршрутка» была полупустая, и при выходе сказала: «Водитель, вам там кто-то всю машину загадил», - написал водитель.

Также он призвал пассажиров не только выдвигать требования к водителям «маршруток», но и самим нормально себя вести и не сорить в транспорте.

Напомним, что в мэрии Николаева с помощью видеороликов хотят бороться с хамством «маршрутчиков».