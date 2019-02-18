У Сенкевича с помощью видеороликов хотят бороться с хамством «маршрутчиков» и низким уровнем заключенных деклараций с врачом

Владимир Крыленко В понедельник, 18 февраля, первый заместитель городского головы Владимир Крыленко предложил с помощью видеороликов на телеканалах бороться с хамским отношением водителей маршрутных такси, а также призывать николаевцев заключать декларации с семейными врачами.

Об этом речь шла в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Крыленко поинтересовался у замначальника управления горздрава Виктора Фаюка, какая в городе ситуация с заключением деклараций. По словам Фаюка, на сегодняшний день декларации заключены у 61% населения Николаева. В частности, он отметил, что этот показатель нужно улучшать.

В тоже время первый вице-мэр напомнил, что ранее Александр Сенкевич просил чиновников улучшить этот показатель, так как Николаев потерял уже около 40 миллионов гривен из госбюджета, потому что горожане неохотно заключают декларации с врачом.

Виктор Фаюк (архивное фото) — Мы на прошлой неделе провели оперативное совещание, собрали руководителей, чтобы усилить работу, и врачи начинают уже выходить сами к пациенту - не только когда они.., - говорил Фаюк.

В свою очередь, Крыленко дал протокольное поручение, чтобы горздрав ежедневно информировал его об улучшении этой ситуации.

— Повторять двадцать раз после городского головы я не буду. Мы теряем деньги из Государственного бюджета, которые могут поступить нам на финансирование заработной платы и других мероприятий в вашей отрасли, - заявил Владимир Крыленко.

При этом, замначальника горздрава предупредил, что если николаевцы не успеют заключить декларации, то позже у них могут возникнуть проблемы.

К тому же Крыленко предложил горздраву обратится в телекомпании «МАРТ», чтобы та разработала видеоролик, который будет пропагандировать заключение деклараций.

— У нас же есть коммунальное предприятие, которое с удовольствием, за ваши деньги, сделает вам ролик. У вас же есть деньги? Сейчас я позвоню «Марту» и скажу, чтобы пришли к вам. Если вы к ним не идете, то сами придут к вам. Как в той рекламе…, - отметил первый вице-мэр.

Также Крыленко поинтересовался, как часто чиновники горздрава выступают на телевидении или же печатаются в газетных изданиях. Фаюк же отметил, что это происходит довольно часто. Однако, первый зам Сенкевича не сильно в это поверил и попросил чиновника принести ему все выпуски за последний год, в которых есть темы горздрава.

Дмитрий Попов (архивное фото) Позже Крыленко попросил начальника управления транспортного комплекса Дмитрия Попова доложить по результатам совещаний с перевозчиками. Начальник управления отметил, что на каждой встрече с руководителями фирм-перевозчиков обсуждается необходимость соблюдения Правил дорожного движения, а также вежливого отношения к гражданам.

Первый вице-мэр попросил Дмитрия Попова и дальше продолжать эту работу, а также посоветовал подумать надо созданием социального ролика про вежливость водителей маршрутных такси.

— Зайдите к Щербаковой, узнайте, есть ли у вас деньги на рекламу. Я знаю, что креативный ролик наш «Март» про вежливость сделает с удовольствием, а Юрий Йосифович (Любаров, начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия, - ПН), как бывший КВНщик поможет создать такой ролик, чтобы наши горожане смотрели, как не нужно себя вести водителям. Поэтому я вполне серьезно. Поручение отработать, чтобы мы показали, как не нужно делать. Обращайтесь к управлению культуры и к претенденту на должность руководителя канала «Март», - подытожил Крыленко.

Напомним, что николаевского водителя «маршрутки», который нагрубил участнику АТО и отказал в льготном проезде, отстранили на 10 дней. Также водитель николаевской «маршрутки» №53 во время рабочей перевозки накричал на ребенка. Кроме того, во время движения по маршруту водитель разговаривал по телефону.

Что касается заключения деклараций, то по состоянию на 28 января 2019 года только 58% николаевцев заключили декларации, хотя есть города где число заключенных деклараций достигают и 80-90%. Напомним, что ранее в интервью Преступности.НЕТ Ирина Шамрай отмечала, что управлению здравоохранения необходимо более миллиарда гривен.