Исполком горсовета Николаева утвердил 60 мест торговли цветами и сувенирами в период празднования 8 Марта

В пятницу, 22 февраля, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета утвердили перечень месть праздничной торговли цветами и сувенирами на территории Николаева в период празднования Международного женского дня.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности. Нет».

Согласно проекту решения, торговля будет осуществляться с 6 по 8 марта включительно. Администрациям районов поручено осуществлять контроль за соблюдением в надлежащем санитарном состоянии территории, на которой будет осуществляться временная праздничная торговля. Полиции рекомендовали не допускать незаконную продажу цветов и сувениров в неразрешенных местах.

Так, в Ингульском районе определено 25 мест для праздничной торговли в период празднования 8 марта. В Заводском районе – 11 мест, в Корабельном – 9 и в Центральном районе – 15.

В частности, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец попросил дополнить пункт о вывозе мусора с этих территории тем, чтобы эту работу осуществляли победители конкурса по определению возчиков мусора.

Напомним, как в Николаеве оштрафовали торговцев шариками и кофе на Соборной.