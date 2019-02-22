Поднимаем уровень: Кличко оговорился и заявил, что раньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой киевлянин, а теперь – каждый второй

Городской голова Киева Виталий Кличко оговорился, заявив, что, если раньше в интенсивной терапии умирал каждый шестой пациент, то теперь – каждый второй.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Говоря о развитии интенсивной терапии, Виталий Кличко, очевидно, перепутал местами данные и заявил, что раньше в отделении умирал каждый шестой пациент, а теперь – каждый второй. При этом политик не исправился, а продолжил, отметив, что речь идет о спасении жизней людей.

— Интенсивная терапия в больнице скорой помощи – цифры. Если раньше каждый шестой человек, который попал в интенсивную терапию, умирал, сейчас только каждый второй. Это очень важно, мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни людей, - отметил Виталий Кличко.

Напомним, с городским головой Киева Виталием Кличко во время экономического форума в Давосе приключился небольшой словесный конфуз.

В 2014 году во время своего выступления мэр Киева Виталий Кличко не смог посчитать своих заместителей и оговорился, что стало поводом для активного обсуждения пользователями социальных сетей.