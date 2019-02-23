Глава Николаевской ОГА передал 20 воинам АТО сертификаты на земельные участки возле моря

В пятницу, 22 февраля, глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко передал 20 сертификатов на земельные участки участникам антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

«В Березанке имел честь пообщаться с нашими Героями, которые в сложное для страны время не скрылись, а взяв в руки оружие пошли защищать Украину. Именно благодаря тысячам наших мужественных воинов, которые и сейчас продолжают отстаивать независимость и государственный суверенитет на Востоке страны, мы имеем мирное небо над головой», – написал он.

Также он похвалил главу Березанской РГА Сергея Танасова за взаимоотношения между властями и обществом. Кроме этого, Савченко напомнил о реформе децентрализации.

«Петр Порошенко предоставил общинам право и возможности самим определяться с приоритетами развития своих населенных пунктов. А когда жители общины - принципиальные и самоотверженные люди, готовые брать на себя ответственность, то это является дополнительным толчком к развитию региона», - написал глава ОГА.

«Выполнил сегодня и приятную миссию - вручил нашим защитникам 20 свидетельств о праве собственности на земельные участки, вблизи моря. Один из сертификатов на земельный участок получил отец нашего погибшего Героя Виталия Мацокин - Владимир Викторович. В такие минуты переполняет ярость к нашим врагам, которые коварно, прячась за спинами детей и пожилых людей, напали на нашу страну. Но мы обязательно победим, потому что украинцы - сильная и непобедимая нация», – отметил он.

При этом он также отметил, что вскоре такие же сертификаты будут вручены еще полусотне участников АТО.

«Это не последнее вручения сертификатов на земельные участки на Березанщине. Вскоре, еще более пятидесяти наших героев получат их», - акцентировал он.

Напомним, что в 2017 году на Николаевщине купили 55 квартир для участников АТО с инвалидностью.