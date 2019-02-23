Николаевские патрульные помогли мужчине, который не успевал за ребенком в детский сад, и забрали его сами

Вечером в пятницу, 22 февраля, николаевские патрульные помогли мужчине, который не успел забрать ребенка из детского сада из-за пробки на мосту.

Об этом Максим Герин написал на своей странице в Facebook.

«Еду забирать Даню, и вдруг закрыли Варваровский мост из-за гололеда и аварий на мосту. Стою 2 часа на месте, понимаю что не успеваю, матерюсь, оставил жалобу на 102, позвонил в дежурную часть и т.д.

Вдруг звонок от патрульного экипажа: Извините. Провести по встречке мы вас не можем, так как вы в пробке заперты, но мы готовы забрать вашего ребёнка и привезти куда скажите. О! Думаю, вот она - успешная реформа!» – пишет он.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные на руках вынесли женщину из дома, где случился пожар.