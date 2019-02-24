«Обмен опытом старших поколений с младшими»: Николаевские морпехи продолжают проводить учения

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты продолжают проводить учения для совершенствования навыков.

Об этом сообщается на Facebook-странице николаевского отдельного батальона морской пехоты.

«Отработка морскими пехотинцами карточки огня отделения в ходе занятий и тренировок по тактической подготовке. Слаживания, совершенствования умений и навыков, обмен опытом и знаниями старших поколений с младшими продолжается», – говорится в сообщении

Напомним, как ранее николаевские морские пехотинцы показали свои умения в стрельбе из гранатометов.