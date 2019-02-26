Зонд NASA показал уникальные снимки облаков Юпитера

Американское космическое агенство NASA опубликовало снимки с зонда Юнона, которые демонстрируют очень завораживающие облака Юпитера.Фото сделано 12 февраля 2019 года — во время 18-го близкого пролета вокруг планеты.

Об этом сообщает InfoResist, со ссылкой на FoxNews.

«Фотография ошеломила космических энтузиастов, активно комментирующих завораживающие цвета планеты. Десятки людей сравнивали северное полушарие Юпитера с произведением искусства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фотография была сделана в момент, когда зонд находился примерно в 8000 милях (13000 километров) от вершин облаков Юпитера. Снимок также примечателен тем, что на нем видно новую перспективу закрученных облаков Юпитера, которые окружают круговую особенность в области струи под названием «Jet N6».

The spacecraft revealing #Jupiter’s inner and outer beauty will soon be halfway through its mission. Here’s what the future holds for @NASAJuno: https://t.co/HodmPX0Q9n pic.twitter.com/4kvC9P59Xl — NASA JPL (@NASAJPL) December 12, 2018

Справка: Зонд Юнона был запущен 5 августа 2011 года и прибыл на Юпитер пять лет спустя — в июле 2016 года. Миссия Юноны должна завершиться в июле 2021 года после того, как космический аппарат медленно облетит Юпитер, собирая важные данные. Основная цель Юноны состоит в том, чтобы понять происхождение и эволюцию Юпитера.

Напомним, NASA объявило об ускорении подготовки лунной миссии – первый экипаж хотят отправить в 2028 году.