Порошенко отстранил замсекретаря СНБО, фигурирующего в расследовании о поставках российской контрабанды «Укроборонпрому»

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Олег Гладковский
Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря Совета нацбезопаснсти и обороны на время проведения расследования после опубликованного в Сети журналистской программы.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе «Наші гроші» для опровержения или подтверждения обнародованного», – написал Цеголко.

В то же время, как сообщает «Интерфакс-Украина», Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также просит временно приостановить его полномочия первого заместителя секретаря СНБО.

«Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и к главной военной прокуратуре, и в НАБУ с заявлением как можно скорее проверить все, что изложено в «расследовании», и дать ответы и мне, и всему обществу. На время проверки правоохранительными органами этого вопроса обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя секретаря СНБО и главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно», - говорится в заявлении Гладковского, переданного агентству.

Как известно, журналисты программы «Наші гроші» BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что  сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

По данным журналистов, центром сделок стала подставная компания «Оптимумспецдеталь», а полученные деньги группа Гладковского переводила в наличность, которая тратилась на откаты заводам, взятки следственным органам и роскошную жизнь. Вместе с тем, согласно обнародованной информации, одной из фирм-прокладок выступила даже «Кузня на Рыбацком». Более того, по данным журналистов, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы. 

Расследователи установили, что группа Гладковского получила от «Укроборонпрома» не менее 250 миллионов гривен. Однако журналисты не исключают, что данная сумма может быть больше.

Виолетта Чех

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русскийобщество