Николаевские морские пехотинцы отработали прыжки с парашютом с вертолета МИ-14

Морские пехотинцы отработали десантирование с вертолета МИ-14.

Об этом сообщается на Fаcebook-странице Николаевского отдельного батальона морской пехоты.

Сообщается, что в течение нескольких недель личный состав подразделений морской пехоты осуществлял специальную воздушно-десантную подготовку

«Рядом с опытными воинами программу выполнили и новички, таким образом наращивая боевую способность подразделения действовать с воздуха», - говорится в сообщении.

Отмечают, что с десантированием личный состав справился на отлично, а в течение следующих дней морские пехотинцы будут прыгать с парашютом с самолета АН-26 в полном боевом снаряжении.

Напомним, военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты продолжают проводить учения для совершенствования навыков.