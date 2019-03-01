«Часть объектов провальные»: Николаевская ОГА расторгнет договор с подрядчиком из-за срыва сроков по строительству амбулаторий

В пятницу, 1 марта, заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи провел совещание с подрядчиками, которые занимаются строительством амбулаторий на Николаевщине. Так как не все успевают закончить строительство в срок - до 10 марта, с одним из подрядчиков будут разрывать договора.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
— Каждый из глав РГА, каждый из подрядчиков пообещал главе ОГА, что до 10 марта все объекты будут закончены. Я докладывал Алексею Юрьевичу, что по трем объектам есть серьезные опасения, где подрядчиком является «Грифон Груп». Самая провальная амбулатории по всей области это Сухой Еланец. Недостаточно идете по графику по Мешково-Погорелово и по Гурьевке. По Гурьевке, вы чуть-чуть начали форсировать работу, но со всеми остальными объектами там, честно говоря, провально все, - отметил Гайдаржи.
Также он добавил, что до сих пор некоторые подрядчики не успели выполнить техусловия и те работы, которые сделал облэнерго касательно подключения электроэнергии.
— Для меня это была новость. Потому что со своей стороны мы помогали в оформлении пакета документов, помогали в решение вопроса со своевременной оплатой по подключению, и если четыре компании все сделали в прошлом году и степень выполнения работ у них значительно выше, то по «Грифон Групп» у нас положение дел худшее. Это первый вопрос, - добавил вице-губернатор.
По словам Гайдаржи, несмотря на ранние обещание подрядчика «Грифон групп» о том, что две амбулатории будут 100% сделаны, а по трем постараются войти в график, за 1,5 месяца умудрились в селе Семеновка и Таборовка из передовиков уйти в отстающие объекты.
— Вы здесь в этом зале все вместе доложили, что 11 амбулаторий, кроме трех, где явное отставание, будут сданы до 10 марта. Три дня назад, когда я проводил совещание, меня ряд подрядных организаций проинформировал, что они не успевают. На основании ваших обещаний мы всех проинформировали, в том числе и Кабмин. Вы когда заходили на торги, когда побеждали, когда заключали договора, когда брались за работу, вы, о чем думали? – интересовался Гайдаржи.
Представитель Арбузинской РГА сообщила, что на объекте в Семеновке до сих пор не завершены электрические работы, еще не начиналось благоустройство территории. Внутри здания на 90% готовы перегородки, в понедельник-вторник – ждут на доставку радиаторов, потом приступят к заливке пола и внутренним работам. Подрядчик «Грифон Групп» подтвердил данную информацию. В свою очередь, Гайдаржи негодовал, что из лидеров по строительству данной амбулатории стала отстающим объектом, хотя ранее была уверенность, что работы будут закончены до 10 марта.
По словам представителя фирмы, были проблемы в финансировании, но сейчас все наладилось. С завтрашнего дня там будет работать минимум 10 человек. Что касается вопроса подключения электричества, то счетчик куплен, его нужно перенести на фасад, а также подписать договор.
— Вы знаете, как в анекдоте. Вы молитесь – хоть билетик то купите. Чтобы получить электроэнергию, хоть пакет документов предоставьте, хоть щиток приобретите, от вас же больше никто ничего не требует, - негодовал Гайдаржи.
Подрядчик отметил, что сдать объект получить только к концу марта, однако такие сроки вице-губернатора не устраивали. Также Гайдаржи добавил, чтобы подрядчик менял график работ, так как срок сдачи – 10 марта главой ОГА не менялся.
Глава Березанского района Сергей Танасов проинформировал, что в Коблево на объекте работает 20 человек, прораб сообщил, что амбулаторию постараются сдать до 10 марта. Гайдаржи также заявил, что слово «постарается» его не устраивает и предложил подрядчику работать в две смены, чтобы успеть в срок.
Что касается строительства семейной амбулатории в Новофедоровке то, по словам Танасова объект постараются сдать в средине следующей недели, там работает 12 человек. В Калиновке – в понедельник все будет готово.
Представитель Вознесенской РГА сообщила, что на объекте в селе Таборовка устанавливают окна, однако крыша стоит не накрытая. При этом подрядчик «Грифон Групп» отметил, что на объекте ведется параллельно несколько работ, в том числе и монтаж крыши, на данный момент работает 9 человек. В частности, Гайдаржи поручил подрядчику остаться после совещания с представителями УКСа и подготовить новый график, чтобы успеть в срок.
— Не умеете работать нормально, будете работать круглосуточно, - заявил Гайдаржи.
Представитель Витовской РГА сообщил, что со строительством амбулатории в селе Белозерка проблем нет, при этом электричество будет подключено в 20 числах. На данный момент там кроют крышу, делают размостку для электрики, также занимаются благоустройством и подъездными путями. Подрядчик «Кировограджилстрой» отметил, что постарается сдать объект в положенные сроки.
Что касается второго объекта – Мешково-Погорелово, то по словам представителя Витовского района там все грустно, так как только четыре дня назад залили и выгнали стены, работников нет – объект стоит. В свою очередь, подрядчик «Грифон Групп» сообщил, что вчера завезли на объект лес и уже приступают к кровле, однако почему на объекте на протяжении четырех дней не проводились работы, представитель фирмы ответить не смог. При этом он добавил, что с завтрашнего дня там будет 12 работников. По поводу сроков сдачи объекта, представители фирмы сообщили, что это возможно в апреле.
— Нет, в апреле вообще речь не ведется ни по одному объекту, - заявил Гайдаржи.
— Значит конец марта, - ответили представители «Грифон Групп».
— Вопрос очень простой, вы все взрослые люди, вы здесь не первый раз. Наверное, как минимум, собственное уважение должно быть, что если вы пообещали, то вы должны хотя бы слово сдержать, - отметил Гайдаржи.
Что касается объекта в селе Марьевка Доманевском районе, то там заканчивают кровлю крыши, полностью обшит фасад здания, окончены работы по штукатурке, по благоустройству готова только передняя аллея, еще нужно сделать пол и утепление. С электроэнергией же все в порядке – щитки висят, все подключено. На объекте работает 24 сотрудника. При этом подрядчик «Кировограджилстрой» заявил, что к 10 марта вряд ли успеют и реальный срок это 20-е числа марта. Гайдаржи попросил также подкорректировать график работ, чтобы все -таки успеть на 10 марта.
На объекте в Николаевском районе уже идут работы по благоустройству и внутренние работы, электроэнергия и отопление есть. Подрядчик отметил, что основные работы будут выполнены в срок, при этом отметил, что могут возникнуть проблемы с благоустройством в части насыпного грунта, который может просесть, но главный подъезд будет готов.
Касательно объекта в Новобугском районе, то по словам представителя РГА ситуация аналогичная как и о Вознесенске. Кровля накрыта только гидроизоляцией, ведется строительство внутренних перестенок, окна и двери стоят, шпаклевка и полы – на нулевом уровне. В общем, готовность объекта – 60%. Сейчас работает 17 человек. Подрядчик «Кировограджилстрой» отметил, что это конец географии и на этот объект никто не хочет возить материалы, однако уже все необходимое там есть и если добавить людей и организовать две смены, то возможно удастся сдать объект в срок.
Глава Новоодеской РГА Владимир Суровцев, в Гурьевке удалось подтянуть процесс и сейчас строительство идет в нормальном темпе. Там работает до 10 человек, уже выгнали стены, перекрыли балки и залили пол, проложили канализацию, сегодня приступили к монтажу кровли и кладке внутренних перегородок. В Сухом Еланце ситуация не такая радужная, потому что подрядчик не закончил даже работы с фундаментом. При этом представители «Грифон Групп» отметили, что фундамент окончен, сегодня сняли опалубку и приступили к кладке наружных стен. Причиной отставания от графика в фирме назвали проблемы с подпорной стенкой, а также то, что объект находится очень далеко и не все хотят туда ездить.
— Этот объект самый провальный по всей области, я такого не ожидал, - акцентировал внимание Гайдаржи.
Представители фирмы пытались смягчить ситуацию и заявляли, что погодные условия позволяют проводить дальнейшие работы, а также то, что будут подгонять сроки.
Объект в пгт Подгородное Первомайском районе готов на 85-90%, на объекте работает от 6-15 человек, сейчас занимаются работами по благоустройству. В амбулатории в Снигуревке подключено отопление, осталось закончить шпаклевочные работы, начали класть плитку. По внешним работам сделано все, кроме крыши – сегодня должны начать работы.
В итоге, Валентин Гайдаржи поручил всем подрядчикам доработать график работ, сделать две смены, чтобы успеет в срок.
— Я специально посмотрел договор «Грифон Групп» по Сухому Еланцу, там один их пунктов: если работы ведутся очень медленно, заказчик имеет право на разрыв договора. Поручение главы ОГА за срыв сроков управлению капитального строительства в рамках действующего законодательства рассмотреть в двухдневный срок разрыв договора по тем объектам, где не выполняются работы в срок. То что вам всем шли на встречу и меняли графики для финансирования не дает никому ни морального права выполнять работы по договору с нарушением сроков и графиков. Понимаю все сложности, но не выйти из фундамента за четыре месяца – ни одна отговорка не воспринимается, - подытожил Гайдаржи.
Напомним, что амбулатории планировалось достроить до конца 2018 года. В прошлом году Валентин Гайдаржи сообщил, что отставания от графика строительства 14-и амбулаторий первичной медико-санитарной помощи в Николаевской области нет. В 2019-м чиновник отметил, что специально поторапливал подрядчиков, чтоб стимулировать их. Позже стало известно, что амбулатории планируют построить до конца марта 2019 года.
В частности, Валентин Гайдаржи назвал три амбулатории строительство которых существенно отстает от графиков.
Строительство амбулатории в селе Гурьевка выиграла фирма ООО «Грифон Груп». Помимо Гурьевки, эта фирма строит амбулатории еще в четырех населенных пунктах – в Сухом Еланце (Новоодесский район), Мешково-Погорелово (Витовский район), в Таборовке (Вознесенский район) и Семеновке (Арбузинский район) на общую сумму около 33,8 миллионов гривен. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте электронных закупок Prozorro. Фирма зарегистрирована в Киеве с уставным капиталом в одну тысячу гривен. Ее директором является Андрей Дьяченко.
Согласно информации на сайте OpenDataBot, ООО «Грифон Груп» участвовала в ряде судебных разбирательств. Следствие указывало на то, что фирма выполняла строительные работы не в срок, с нарушением технологических, технических и строительных норм. Еще в одном случае предприятие задолжало фирме-поставщику около 300 тысяч гривен за материалы, которые, согласно договору, обязана была оплатить.