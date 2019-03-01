«Часть объектов провальные»: Николаевская ОГА расторгнет договор с подрядчиком из-за срыва сроков по строительству амбулаторий

Архивное фото В пятницу, 1 марта, заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи провел совещание с подрядчиками, которые занимаются строительством амбулаторий на Николаевщине. Так как не все успевают закончить строительство в срок - до 10 марта, с одним из подрядчиков будут разрывать договора.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Каждый из глав РГА, каждый из подрядчиков пообещал главе ОГА, что до 10 марта все объекты будут закончены. Я докладывал Алексею Юрьевичу, что по трем объектам есть серьезные опасения, где подрядчиком является «Грифон Груп». Самая провальная амбулатории по всей области это Сухой Еланец. Недостаточно идете по графику по Мешково-Погорелово и по Гурьевке. По Гурьевке, вы чуть-чуть начали форсировать работу, но со всеми остальными объектами там, честно говоря, провально все, - отметил Гайдаржи.

Валентин Гайдаржи Также он добавил, что до сих пор некоторые подрядчики не успели выполнить техусловия и те работы, которые сделал облэнерго касательно подключения электроэнергии.

— Для меня это была новость. Потому что со своей стороны мы помогали в оформлении пакета документов, помогали в решение вопроса со своевременной оплатой по подключению, и если четыре компании все сделали в прошлом году и степень выполнения работ у них значительно выше, то по «Грифон Групп» у нас положение дел худшее. Это первый вопрос, - добавил вице-губернатор.

По словам Гайдаржи, несмотря на ранние обещание подрядчика «Грифон групп» о том, что две амбулатории будут 100% сделаны, а по трем постараются войти в график, за 1,5 месяца умудрились в селе Семеновка и Таборовка из передовиков уйти в отстающие объекты.

— Вы здесь в этом зале все вместе доложили, что 11 амбулаторий, кроме трех, где явное отставание, будут сданы до 10 марта. Три дня назад, когда я проводил совещание, меня ряд подрядных организаций проинформировал, что они не успевают. На основании ваших обещаний мы всех проинформировали, в том числе и Кабмин. Вы когда заходили на торги, когда побеждали, когда заключали договора, когда брались за работу, вы, о чем думали? – интересовался Гайдаржи.

Представитель Арбузинской РГА сообщила, что на объекте в Семеновке до сих пор не завершены электрические работы, еще не начиналось благоустройство территории. Внутри здания на 90% готовы перегородки, в понедельник-вторник – ждут на доставку радиаторов, потом приступят к заливке пола и внутренним работам. Подрядчик «Грифон Групп» подтвердил данную информацию. В свою очередь, Гайдаржи негодовал, что из лидеров по строительству данной амбулатории стала отстающим объектом, хотя ранее была уверенность, что работы будут закончены до 10 марта.

Представитель Арбузинской РГА Справа и слева на переднем плане представители фирмы "Грифон групп"

По словам представителя фирмы, были проблемы в финансировании, но сейчас все наладилось. С завтрашнего дня там будет работать минимум 10 человек. Что касается вопроса подключения электричества, то счетчик куплен, его нужно перенести на фасад, а также подписать договор.

— Вы знаете, как в анекдоте. Вы молитесь – хоть билетик то купите. Чтобы получить электроэнергию, хоть пакет документов предоставьте, хоть щиток приобретите, от вас же больше никто ничего не требует, - негодовал Гайдаржи.

Подрядчик отметил, что сдать объект получить только к концу марта, однако такие сроки вице-губернатора не устраивали. Также Гайдаржи добавил, чтобы подрядчик менял график работ, так как срок сдачи – 10 марта главой ОГА не менялся.

Глава Березанского района Сергей Танасов проинформировал, что в Коблево на объекте работает 20 человек, прораб сообщил, что амбулаторию постараются сдать до 10 марта. Гайдаржи также заявил, что слово «постарается» его не устраивает и предложил подрядчику работать в две смены, чтобы успеть в срок.

Сергей Танасов

Что касается строительства семейной амбулатории в Новофедоровке то, по словам Танасова объект постараются сдать в средине следующей недели, там работает 12 человек. В Калиновке – в понедельник все будет готово.

Представитель Вознесенской РГА Представитель Вознесенской РГА сообщила, что на объекте в селе Таборовка устанавливают окна, однако крыша стоит не накрытая. При этом подрядчик «Грифон Групп» отметил, что на объекте ведется параллельно несколько работ, в том числе и монтаж крыши, на данный момент работает 9 человек. В частности, Гайдаржи поручил подрядчику остаться после совещания с представителями УКСа и подготовить новый график, чтобы успеть в срок.

— Не умеете работать нормально, будете работать круглосуточно, - заявил Гайдаржи.

Представитель Витовской РГА сообщил, что со строительством амбулатории в селе Белозерка проблем нет, при этом электричество будет подключено в 20 числах. На данный момент там кроют крышу, делают размостку для электрики, также занимаются благоустройством и подъездными путями. Подрядчик «Кировограджилстрой» отметил, что постарается сдать объект в положенные сроки.

Что касается второго объекта – Мешково-Погорелово, то по словам представителя Витовского района там все грустно, так как только четыре дня назад залили и выгнали стены, работников нет – объект стоит. В свою очередь, подрядчик «Грифон Групп» сообщил, что вчера завезли на объект лес и уже приступают к кровле, однако почему на объекте на протяжении четырех дней не проводились работы, представитель фирмы ответить не смог. При этом он добавил, что с завтрашнего дня там будет 12 работников. По поводу сроков сдачи объекта, представители фирмы сообщили, что это возможно в апреле.

— Нет, в апреле вообще речь не ведется ни по одному объекту, - заявил Гайдаржи. — Значит конец марта, - ответили представители «Грифон Групп». — Вопрос очень простой, вы все взрослые люди, вы здесь не первый раз. Наверное, как минимум, собственное уважение должно быть, что если вы пообещали, то вы должны хотя бы слово сдержать, - отметил Гайдаржи.

Представитель Витовской РГА Представитель фирмы «Кировограджилстрой»

Что касается объекта в селе Марьевка Доманевском районе, то там заканчивают кровлю крыши, полностью обшит фасад здания, окончены работы по штукатурке, по благоустройству готова только передняя аллея, еще нужно сделать пол и утепление. С электроэнергией же все в порядке – щитки висят, все подключено. На объекте работает 24 сотрудника. При этом подрядчик «Кировограджилстрой» заявил, что к 10 марта вряд ли успеют и реальный срок это 20-е числа марта. Гайдаржи попросил также подкорректировать график работ, чтобы все -таки успеть на 10 марта.

На объекте в Николаевском районе уже идут работы по благоустройству и внутренние работы, электроэнергия и отопление есть. Подрядчик отметил, что основные работы будут выполнены в срок, при этом отметил, что могут возникнуть проблемы с благоустройством в части насыпного грунта, который может просесть, но главный подъезд будет готов.

Касательно объекта в Новобугском районе, то по словам представителя РГА ситуация аналогичная как и о Вознесенске. Кровля накрыта только гидроизоляцией, ведется строительство внутренних перестенок, окна и двери стоят, шпаклевка и полы – на нулевом уровне. В общем, готовность объекта – 60%. Сейчас работает 17 человек. Подрядчик «Кировограджилстрой» отметил, что это конец географии и на этот объект никто не хочет возить материалы, однако уже все необходимое там есть и если добавить людей и организовать две смены, то возможно удастся сдать объект в срок.

Представитель Николаевской РГА Представитель Новогобугского района

Владимир Суровцев Глава Новоодеской РГА Владимир Суровцев, в Гурьевке удалось подтянуть процесс и сейчас строительство идет в нормальном темпе. Там работает до 10 человек, уже выгнали стены, перекрыли балки и залили пол, проложили канализацию, сегодня приступили к монтажу кровли и кладке внутренних перегородок. В Сухом Еланце ситуация не такая радужная, потому что подрядчик не закончил даже работы с фундаментом. При этом представители «Грифон Групп» отметили, что фундамент окончен, сегодня сняли опалубку и приступили к кладке наружных стен. Причиной отставания от графика в фирме назвали проблемы с подпорной стенкой, а также то, что объект находится очень далеко и не все хотят туда ездить.

— Этот объект самый провальный по всей области, я такого не ожидал, - акцентировал внимание Гайдаржи.

Представители фирмы пытались смягчить ситуацию и заявляли, что погодные условия позволяют проводить дальнейшие работы, а также то, что будут подгонять сроки.

Объект в пгт Подгородное Первомайском районе готов на 85-90%, на объекте работает от 6-15 человек, сейчас занимаются работами по благоустройству. В амбулатории в Снигуревке подключено отопление, осталось закончить шпаклевочные работы, начали класть плитку. По внешним работам сделано все, кроме крыши – сегодня должны начать работы.

Представитель Первомайского района Представитель Снигуревского района

В итоге, Валентин Гайдаржи поручил всем подрядчикам доработать график работ, сделать две смены, чтобы успеет в срок.

— Я специально посмотрел договор «Грифон Групп» по Сухому Еланцу, там один их пунктов: если работы ведутся очень медленно, заказчик имеет право на разрыв договора. Поручение главы ОГА за срыв сроков управлению капитального строительства в рамках действующего законодательства рассмотреть в двухдневный срок разрыв договора по тем объектам, где не выполняются работы в срок. То что вам всем шли на встречу и меняли графики для финансирования не дает никому ни морального права выполнять работы по договору с нарушением сроков и графиков. Понимаю все сложности, но не выйти из фундамента за четыре месяца – ни одна отговорка не воспринимается, - подытожил Гайдаржи.

Напомним, что амбулатории планировалось достроить до конца 2018 года. В прошлом году Валентин Гайдаржи сообщил, что отставания от графика строительства 14-и амбулаторий первичной медико-санитарной помощи в Николаевской области нет. В 2019-м чиновник отметил, что специально поторапливал подрядчиков, чтоб стимулировать их. Позже стало известно, что амбулатории планируют построить до конца марта 2019 года.

В частности, Валентин Гайдаржи назвал три амбулатории строительство которых существенно отстает от графиков.

Строительство амбулатории в селе Гурьевка выиграла фирма ООО «Грифон Груп». Помимо Гурьевки, эта фирма строит амбулатории еще в четырех населенных пунктах – в Сухом Еланце (Новоодесский район), Мешково-Погорелово (Витовский район), в Таборовке (Вознесенский район) и Семеновке (Арбузинский район) на общую сумму около 33,8 миллионов гривен. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте электронных закупок Prozorro. Фирма зарегистрирована в Киеве с уставным капиталом в одну тысячу гривен. Ее директором является Андрей Дьяченко.

Согласно информации на сайте OpenDataBot, ООО «Грифон Груп» участвовала в ряде судебных разбирательств. Следствие указывало на то, что фирма выполняла строительные работы не в срок, с нарушением технологических, технических и строительных норм. Еще в одном случае предприятие задолжало фирме-поставщику около 300 тысяч гривен за материалы, которые, согласно договору, обязана была оплатить.