Декан николаевской «могилянки» написал заявление в полицию после инцидента с «купленным дипломом» за $350

Скриншот видео, на котором студент заявил, что купил диплом за 350 долларов В пятницу, 1 марта, декан факультета физического воспитания ЧНУ Андрей Чернозуб написал заявление в Центральный отдел полиции после высказывания студента о купленном дипломе.

Копию своего заявления он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как известно, 1 марта в Николаеве студент факультета физического воспитания и спорта Черноморского национального университета им. Петра Могилы на вручении диплома заявил, что купил его за 350 долларов.

«Сегодня на Конвокации по случаю вручения дипломов студент нашего факультета заявил: «350 долларов я заплатил за дипломный ...». Услышав это, я не смог смириться и поэтому решил написать заявление в полицию. Если действительно такой факт на нашем факультете имеет место, хотелось бы, чтобы виновные были наказаны. При этом, интересным является то, что студент установил на пол камеру с целью фиксирования своего заявления. Мне лично этот факт кажется заранее спланированной провокацией с целью дискредитацию нашего факультета и университета в целом», – написал он.

Чернозуб попросил полицию открыть уголовное производство по факту публичного заявления студента, а также привлечь к ответственности причастных лиц. Помимо этого, он также, как и очевидцы инцидента, предположил, что молодой человек находился в состоянии опьянения - алкогольного или наркотического.

Напомним, что в 2016 году президент Украины Петр Порошенко присвоил Черноморскому государственному университету им. Петра Могилы статус национального университета.