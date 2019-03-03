На Одещине СБУ предотвратила контрабанду сигарет в Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконное перемещение табачных изделий на территорию нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативниками спецслужбы было установлено, что жители одного из пограничных районов Одесской области наладили контрабандную переправку в регион сигарет иностранного производства для перепродажи. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов контрабандного перемещения «товара» через государственную границу.

«Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили средства связи, маршрутные записи, «черную бухгалтерию» и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность», - говорится в сообщении.

Организатору контрабандного канала сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе военнослужащих Госпогранслужбы, которые, по данным следствия, причастны к незаконным действиям.

Напомним, на Харьковщине задержали пограничника, вымогавшего взятку за «крышевание» контрабанды.