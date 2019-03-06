Ремонтные работы: 34 улицы Николаева до вечера будут без электричества

В среду, 6 марта, часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.
Об этом сообщают на сайте «Николаевоблэнерго».
Обесточены будут следующие адреса:
ул. Архитектора Старова, 8 / А-12;
ул. Софиевская, 195,
ул. Лягина, 30-41;
ул. Сенная (Буденного), 35-64 / 2;
ул. Дунаева, 57,
ул. Б.Морская, 2-6 / А;
ул. Бульвар Бугский, 17 / А;
ул. Мостостроителей, 1-14,
ул. Березовая, 5-11;
ул. Возрождение, 32-42;
ул. Грушевского, 10-11;
ул. Колхозная, 1-5А;
ул. Конева, 1-22;
ул. Полевая, 8;
ул. Польский, 1-8;
ул. Приречная, 2-37;
ул. Серебристая, 50-57;
ул. Силикатная, 52-129,
ул. Шевченко, 63-65 / 1, 1-16,
ул. 2 Набережная, 68-281;
ул. 8 Военная, 47-72;
ул. Конопатная, 76-105;
ул. Купорна, 66-135;
ул. М.Малиновського, 19-74 / А;
ул. Плотничные, 43-52 / А;
ул. Столярная (Петровского), 40-101 / А,
ул. Корабелов, 19-27;
ул. Левадовська, 2-14 / А;
ул. Новосельская, 5-25;
ул. Радостная, 1;
ул. Сидорчук, 1-8,
ул. Обсерваторная,
ул. Потемкинская, 1-9
Напомним, что 4 марта, из-за ремонтных работ без электричества остались 26 улиц.