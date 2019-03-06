Ремонтные работы: 34 улицы Николаева до вечера будут без электричества

В среду, 6 марта, часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.

Об этом сообщают на сайте «Николаевоблэнерго».

Обесточены будут следующие адреса:

ул. Архитектора Старова, 8 / А-12;

ул. Софиевская, 195,

ул. Лягина, 30-41;

ул. Сенная (Буденного), 35-64 / 2;

ул. Дунаева, 57,

ул. Б.Морская, 2-6 / А;

ул. Бульвар Бугский, 17 / А;

ул. Мостостроителей, 1-14,

ул. Березовая, 5-11;

ул. Возрождение, 32-42;

ул. Грушевского, 10-11;

ул. Колхозная, 1-5А;

ул. Конева, 1-22;

ул. Полевая, 8;

ул. Польский, 1-8;

ул. Приречная, 2-37;

ул. Серебристая, 50-57;

ул. Силикатная, 52-129,

ул. Шевченко, 63-65 / 1, 1-16,

ул. 2 Набережная, 68-281;

ул. 8 Военная, 47-72;

ул. Конопатная, 76-105;

ул. Купорна, 66-135;

ул. М.Малиновського, 19-74 / А;

ул. Плотничные, 43-52 / А;

ул. Столярная (Петровского), 40-101 / А,

ул. Корабелов, 19-27;

ул. Левадовська, 2-14 / А;

ул. Новосельская, 5-25;

ул. Радостная, 1;

ул. Сидорчук, 1-8,

ул. Обсерваторная,

ул. Потемкинская, 1-9

Напомним, что 4 марта, из-за ремонтных работ без электричества остались 26 улиц.