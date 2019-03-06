Замечаний у нас не было: Все 1694 проекта, которые предложили громады Николаевщины, утвердили на Совете регионального развития

Все проекты, которые предложили громады Николаевской области, были утверждены и до 2021 года должны быть реализованы.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир.

Ранее сообщалось, что громады Николаевской области представили свои проекты, которые определили на местах в ходе Рад регионального развития – всего область хочет реализовать 1 тысячу 694 проекта.

Александр Кушнир отметил, что члены Рады регионального развития голосовали за те проекты, которые презентовал глава ОГА Алексей Савченко. Проект по реконструкции радиологического отделения онкодиспансера получил 38% голосов.

— Голосование как раз проходило среди членов Рады регионального развития, это те яркие проекты, которые существуют. Проведены были предварительные итоги, первое место с 38% среди присутствующих получило радиологическое отделение онкобольницы. То есть, таким образом мы еще раз получили подтверждение верности выбранного. На Раде было голосование за проекты, которые презентовали, которые можно отобразить – там была часть города и часть области, - рассказал Александр Кушнир.

Что касается всех проектов, они были утверждены без замечаний. Местные власти будут реализовывать их до 2021 года. Итоговая Всеукраинская Рада регионального развития пройдет в конце марта.

— Невозможно зачитать все 1694 проекта. У нас они были, если посмотреть официальную страницу головы, там были показаны два тома, они все сделаны в едином формате, там есть сроки реализации, средства, люди, которых это охватывает. Глава (Алексей Савченко - ПН) президенту передал эти тома, показал. Фактически мы будем реализовывать все проекты, потому что замечаний по тому или иному проекту у нас не было. И в конце марта у нас пройдет итоговая всеукраинская Рада регионального развития, - рассказал чиновник.

По словам Александра Кушнира, облгосадминистрация возьмет на себя реализацию масштабных проектов, в то же время, громады, села и районы Николаевской области будут реализовывать на местах свои проекты, финансирование для которых будет выискиваться либо из бюджетов, либо с привлечением грантовых средств.

— Децентрализация отдала основные приоритеты и направления громадам. Мы, в свою очередь, будем брать такие большие, масштабные проекты, которые имеют значение для всей области и будем выискивать ресурсы на разных уровнях. Более маленькие проекты будут реализовываться средствами громады, возможно с общими программами, с областным бюджетом, возможно на государственном, привлечение грантовых средств. Источники будут определяться разные. Главное – это когда ты понимаешь, что это за проект и какое он имеет влияние, а поиск пути реализации – это уже технический вопрос, - добавил Александр Кушнир.

Из 100% всех проектов 24,4% составляют проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 21,9% - образование, 16,1% - автодороги и транспорт, 10,8% - культура, 9,6% - медицина, 5,4% - спорт, 5,3% - другие объекты, 3,3% - реальный сектор экономики и 2,7% - экология.