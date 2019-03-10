В Москве на митинге против изоляции интернета раздавали шарики – полиция назвала их «беспилотным летательным средством» и изъяла

фото - издание "Дождь" В Москве на проспекте Сахарова задержали участников митинга против изоляции интернета.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на самих задержанных.

Известно, что восемь человек были задержаны еще до начала митинга. Они готовились к мероприятию и раздавали шарики на входе.

Как уточняет в своем Twitter Алексей Навальный, перед митингом полиция объявила шарики «беспилотным летательным средством», изъяла их и погрузила в автобус.

Перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары «беспилотным летательным средством». Изъяли их и погрузили в полицейский автобус. То есть арестовали воздушные шары. Наилучшее название путинского режима, конечно, не «кровавый», а «идиотский», - написал Навальный.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. За документ проголосовали 334 депутата, против — 47.

Напомним, в РФ депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации с явным неуважением к власти в интернете.