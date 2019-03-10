В Николаеве двое молодчиков облили зеленкой агитпалатки Порошенко – полиция разыскивает злоумышленников

В воскресенье, 10 марта, в Ингульском районе Николаева неизвестные облили зеленкой агитационную палатку кандидата в Президенты Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Инцидент произошел около 11:45. Двое неизвестных парней возрастом около 20 лет в черной одежде подошли к палатке одного из кандидатов в Президенты Украины, расположенного возле остановки общественного транспорта Автопарк по улице Космонавтов и, выражая недовольство деятельностью кандидата, облили зеленкой палатку.

Правонарушители скрылись, сейчас их ищут патрульные полицейские и сотрудники следственно-оперативной группы.

Стоит отметить, что агитационные палатки с тем же слоганом, что и на фото, относятся к нынешнему Президенту Украины Петру Порошенко.

А 9 марта житель поселка Казанка для отпугивания бродячих собак, которые угрожали его домашней птице, бросил на своем дворе петарду. В это время по улице ходили агитаторы и решили, что это стреляют и заявили в полицию. Полицейские составили в отношении мужчины админпротокол по статье 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств»).

Всего по состоянию на 10 марта с начала предвыборной агитации полицией Николаевщины зарегистрировано 108 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Сообщение касались размещения агитационной продукции без выходных данных и в запрещенных законом местах, а также якобы незаконной агитации и возможного подкупа избирателей.

Вся полученная полицейскими информация тщательно проверяется. По результатам проведенных проверок из 108 сообщений 74 - не нашли своего подтверждения.

Относительно изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск сотрудники полиции составили 27 админпротоколов по статье 212-13 КУоАП, один - по статье 212-14 КУоАП («Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах»), три - по статье 173 КУоАП («Мелкое хулиганство»), один - по статье 178 КУоАП («Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде»), и один - по статье 183 КУоАП («Заведомо ложный вызов специальных служб»).

Напомним, что на Николаевщине полиция зарегистрировали 104 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.