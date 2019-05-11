На Одесчине таможенники изъяли у гражданина РФ партию наручных часов на сумму около ₴700 тысяч, которые он незаконно пытался перевезти в Турцию

Одесские таможенники выявили автомобиль, в котором незаконно перевозили партию наручных часов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Благодаря использованию технических средств таможенного контроля и совместным усилиям представителей Департамента противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС, отдела кинологического обеспечения Одесской таможни и пограничников во время осмотра автомобиля «Ford Focus» были обнаружены специально оборудованные тайники, в которых перевозились 460 наручных часов.

Владелец автомобиля, гражданин России, пытался незаконно вывезти из Украины механические и электронные часы известных мировых марок: IWC, Emporio Armani, Cartier, Versace, Patek Philippe, Chopard, Avdemars Piguet, Omega, Taghever, Gucci, Gc, Rolex, Roger Dubuis, Hublot , Burberry, приблизительной рыночной стоимостью около 700 тысяч гривен.

С этой целью в собственном автомобиле, на котором следовал в Турцию через пункт пропуска «Черноморский рыбный порт» специально оборудовал несколько тайников.

В частности, в багажном отсеке правонарушителем для увеличения объема была конструктивно изменена технологическую полость под запасным колесом.Часы находились также во всех дверях, под обшивкой в ​​задних крыльях и под панелью приборов с пассажирской стороны.

Доступ к этим тайникам стал возможен только после демонтажа вентиляционных каналов и бардачке, а также обшивок дверей и задних крыльев.

По факту перемещения товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля с использованием специально изготовленных хранилищ (тайников) составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Окончательную стоимость часов определит товароведческая экспертиза.

Напомним, что ранее украинец с килограммом конопли прошел «контроль» закарпатских таможенников, но венгерские силовики его остановили.