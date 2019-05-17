Полиция показала николаевским первоклассникам, как работают служебные собаки Барон, Ника и Блонда

В Николаеве полиция устроила экскурсию в кинологический центр для первоклассников школы №51.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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Дети увидели, где живут и как тренируются полицейские собаки, от старшего инспектора-кинолога Яны Логиновой узнали о направлениях и специфике их работы, а неоднократный чемпион, служебный пес Барон демонстрировал школьникам свои навыки по поиску вещей, задержанию преступника и преодолению полосы препятствий.

«Подружилась с детьми и бельгийская овчарка Ника, которая специализируется на поиске наркотиков. Лабрадор Блонда не искала взрывчатку, а наслаждалась многочисленным детским вниманием и позировала с учениками перед фотокамерой. В память о встрече первоклассники подарили кинологам свои рисунки с изображениями собак», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее публиковался репортаж, как готовят служебных собак в Николаеве.