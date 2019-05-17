Рыбки и пива много не бывает: Новое блюдо для большой компании и дегустация импортного крафта в Ципе

Паб «Ципа» откликнулся на пожелания гостей и добавил в меню блюдо с большим количеством рыбы.

Посетители паба уже успели оценить закуски для больших компаний «Ципине Гніздо на Кіло» и «Гуртова закусь до пива». Теперь же крафтовое пиво можно посмаковать с блюдом «Рибка на кіло» — полкилограмма хрустящей жареной рыбки и полкилограмма свободной, как дикая кобылица, жареной картошки.

Это все на пропитанном приправами вкусном корже. Одному не осилить, поэтому Ципа рекомендует брать с собой друзей.

Крафтовое пивоварение не статично и пивовары находятся в постоянном поиске новых вкусов, оттачивают мастерство приготовления определенных стилей и экспериментируют с ингредиентами. Любители крафта под стать пивоварам тоже не костенеют в выборе пива и охотно пробуют новое.

Охватить много сортов пива и лучше познакомится с пивоварением можно 26 мая на дегустации зарубежного крафта «Stone і De Molen» и других знаменитых пивоварень, которое проведут опытные биргики Beer Dvizh.

Сейчас «Ципа» предлагает гостям крафт со своей пивоварни, расположенной в Квасах, партнерское пиво украинских пивоварень Underwood, SD Brewery, Mova, VAN Beer, сидры Berilend и большой выбор импорта.

Паб «Ципа» приглашает всех на этих выходных отдохнуть в центре города, попробовать новинки и насладится крафтовым пивом. В воскресенье в пабе будет живая музыка — приходите послушать «ЯБЛОКИ Г.И.А.С.»

«Ципа» находится по адресу улица Соборная, 2В (двор кинотеатра «Родина»). Резерв столиков по телефону 📞 068 139 2091.

Подробнее о заказе еды и пива с доставкой можно прочитать ЗДЕСЬ.