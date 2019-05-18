«Всем кушать хочется»: На Николаевщине местные жители организовали платный проезд и парковки для посетителей кайт-феста

Жители Николаевской области пожаловались на то, что на въезде на фестиваль воздушных змеев в селе Трихаты неизвестные люди требуют с них деньги.

Об этом они написали в соцсетях.

Как заявлялось ранее организаторами, вход на фестиваль является бесплатным. Для тех, кто желает оставить автомобиль на его территории, была предусмотрена платная парковка. Однако люди пишут, что в этом году с них требуют деньги за проезд к самому месту проведения.

«Приехали в Трихаты на фестиваль воздушных змеев, оказывается нужно оплатить проезд к месту проведения! 200 гривен фанзона и 300 гривен вход на территорию фестиваля. Это с человека! Это законно?» - написала Татьяна Митяй.

Сами организаторы на странице феста напомнили, что вход бесплатный и за парковку на территории села не нужно платить.

«Возле территории Феста есть парковка только для технического транспорта, участников, тех, кто купил билет в фан-зону. Транспорта, который обслуживает кайт-Фестиваль- в этом году в три раза больше, поэтому приняли решение не создавать транспортный коллапс. Припарковаться можно бесплатно на территории села! Зона фестиваля пешеходная. Вход бесплатный!» - написали организаторы.

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», в ближайших к месту проведения дворах, в которых гости фестиваля хотят оставить автомобиль, неизвестные люди выставили таблички о платной парковке. Цена колеблется от 50 гривен (далеко от места проведения) до 200 гривен (недалеко от него).

Один из мужчин в разговоре с журналистом на вопрос о том, почему если у них нет документов, они организовали парковку, ответил, что «всем кушать хочется».

Ранее сообщалось, что на Николаевщине пройдет Международный фестиваль воздушных змеев. Как прошёл первый его день можно посмотреть здесь.