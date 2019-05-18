«Всем кушать хочется»: На Николаевщине местные жители организовали платный проезд и парковки для посетителей кайт-феста

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Жители Николаевской области пожаловались на то, что на въезде на фестиваль воздушных змеев в селе Трихаты неизвестные люди требуют с них деньги.

Об этом они написали в соцсетях.

Как заявлялось ранее организаторами, вход на фестиваль является бесплатным. Для тех, кто желает оставить автомобиль на его территории, была предусмотрена платная парковка. Однако люди пишут, что в этом году с них требуют деньги за проезд к самому месту проведения. 

«Приехали в Трихаты на фестиваль воздушных змеев, оказывается нужно оплатить проезд к месту проведения! 200 гривен фанзона и 300 гривен вход на территорию фестиваля. Это с человека! Это законно?» - написала Татьяна Митяй. 

Сами организаторы на странице феста напомнили, что вход бесплатный и за парковку на территории села не нужно платить.

«Возле территории Феста есть парковка только для технического транспорта, участников, тех, кто купил билет в фан-зону. Транспорта, который обслуживает кайт-Фестиваль- в этом году в три раза больше, поэтому приняли решение не создавать транспортный коллапс. Припарковаться можно бесплатно на территории села! Зона фестиваля пешеходная. Вход бесплатный!» - написали организаторы. 

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», в ближайших к месту проведения дворах, в которых гости фестиваля хотят оставить автомобиль, неизвестные люди выставили таблички о платной парковке. Цена колеблется от 50 гривен (далеко от места проведения) до 200 гривен (недалеко от него).

Один из мужчин в разговоре с журналистом на вопрос о том, почему если у них нет документов, они организовали парковку, ответил, что «всем кушать хочется». 

Ранее сообщалось, что на Николаевщине пройдет Международный фестиваль воздушных змеев. Как прошёл первый его день можно посмотреть здесь

Людмила Жерновская

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русскийобщество