В Нью-Йорке открылся культурный центр с раздвижной стеклянной крышей

В районе Хадсон-Ярдс в Нью-Йорке открылся культурный центр The Shed с раздвижной стеклянной крышей.

Об этом сообщает журнал «AD Magazine».

Здание было спроектировано архитектурными бюро Diller Scofidio + Renfro и Rockwell Group. Архитекторы создали восьмиуровневое сооружение с раздвижной крышей, которую при необходимости можно открыть и таким образом увеличить пространство комплекса.

Сооружение состоит из двух частей: основного здания и павильона McCourt с раздвижной стеклянной крышей, который предназначен для проведения масштабных мероприятий — концертов, выставок, фестивалей. Навес убирается с помощью 4000-тонных рельсов и превращает пространство в открытую площадь.

Фасад McCourt покрыт фторполимерными мембранами — прозрачным материалом, который намного легче и безопаснее стекла. Несмотря на кажущуюся хрупкость, он способен выдерживать ураганные ветры и защищать от прямых солнечных лучей.

The Shed площадью 18 500 м² включает в себя два уровня галерей, театр, репетиционные пространства и творческую лабораторию для местных художников.

Напомним, что французские архитекторы предложили сделать в Нотр-Даме стеклянную крышу.