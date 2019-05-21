Зеленский открыл для всех ворота к Администрации Президента

С утра 21 мая на дороге по пути к зданию Администрации Президента больше нет постов правоохранителей.

Об этом сообщает «LIGA.net».

Ранее при подходе к Администрации на улице Банковой требовали предъявить удостоверение личности для прохода к зданию.

Теперь можно свободно пройти к главному входу АП и Дому с химерами, который расположен напротив нее.

К президентскому зданию на Банковой можно пройти как со стороны Лютеранской, так и с Институтской.

Напомним, что после инаугурации Владимир Зеленский вместе с людьми и журналистами пешком пошел от Верховной Рады к Администрации Президента. На Банковой охрана Президента пыталась отсечь людей и не пустить за ворота, но Зеленский дал указание пропустить к АП всех желающих.