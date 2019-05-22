Для браузера Google Chrome выпустили расширение, блокирующее детские фотографии в ленте Facebook

«Родители делятся каждым чихом своих детей в фейсбуке? Это сводит вас с ума? Скачайте приложение Baby Blocker — ваш контрацептив социальных сетей. Оно блокирует фотографии детей в вашей новостной ленте и заменяет их на картинки получше. В режиме реального времени посмотрите, сколько детей вы заблокировали, и поделитесь результатами с друзьями», — описывают расширение Baby Blocker его разработчики.

Приложение автоматически определяет снимки с детьми и заменяет эти фотографии на изображения, отвечающие интересам пользователя. Так, вместо снимка младенца можно увидеть картинку с природой, спортом, автомобилем или едой.

«Надевать презерватив слишком поздно, поэтому вместо этого используйте Baby Blocker», — призывает SKYN.

Ранее сообщалось, что Google приостановил сотрудничество с Huawei – это может стать угрозой для смартфонов китайской компании.