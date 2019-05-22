Для браузера Google Chrome выпустили расширение, блокирующее детские фотографии в ленте Facebook

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Компания по производству презервативов SKYN выпустила расширение для браузера Google Chrome, которое блокирует детские фотографии в ленте Facebook.

 

Об этом сообщает BIRDinFLIGHT.

По данным компании, каждую секунду рождается четыре ребенка, а родители любят делиться радостью и выкладывают около полутора тысяч снимков своих детей в период от их появления на свет до пятилетнего возраста. По их мнению, это может раздражать бездетных пользователей.

«Родители делятся каждым чихом своих детей в фейсбуке? Это сводит вас с ума? Скачайте приложение Baby Blocker — ваш контрацептив социальных сетей. Оно блокирует фотографии детей в вашей новостной ленте и заменяет их на картинки получше. В режиме реального времени посмотрите, сколько детей вы заблокировали, и поделитесь результатами с друзьями», — описывают расширение Baby Blocker его разработчики.

Приложение автоматически определяет снимки с детьми и заменяет эти фотографии на изображения, отвечающие интересам пользователя. Так, вместо снимка младенца можно увидеть картинку с природой, спортом, автомобилем или едой.

«Надевать презерватив слишком поздно, поэтому вместо этого используйте Baby Blocker», — призывает SKYN.

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Людмила Жерновская

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русскийобщество