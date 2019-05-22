В Николаеве полиция разыскивает 33-летнего мужчину, который ушел на работу больше двух месяцев назад и не вернулся

В Николаевской и Одесской областях полиция разыскивает без вести пропавшего 33-летнего мужчину.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Первомайский отдел полиции разыскивает 33-летнего Андрея Бондаря, который 11 марта ушел из дома на работу, но назад так и не вернулся.

Приметы: рост 180-185 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, лицо овальное.

Был одет в: темно синюю болоньевую куртку, джинсы синего цвета, кроссовки темно синего цвета.

При этом в полиции отметили, что по имеющейся информации мужчина может находиться на территории Одесской области.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении без вести пропавшего, сообщить в Первомайский ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 063-282-53-29, 068-314-29-49 и 102», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что полиция в Николаеве разыскивает врача-хирурга, который пропал без вести в начале мая.