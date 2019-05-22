Николаевские паралимпийцы достойно представили Украину на 18-м марафоне в Кракове

Николаевские спортсмены-паралимпийцы Анна Франкив и Анатолий Бардиж достойно представили Украину на международных соревнованиях в Польше во время забега на 42 километра на колясках.

Об этом свидетельствуют официальные результаты.

Так, Анатолий Бардиж стал бронзовым призёром международного Краковского марафона в гонках на колясках. Дистанцию на 42 километра он прошёл за 3:15 часа. Анна Франкив прошла 42 километра за 2:04 часа.

С организацией поездки в Польшу паралимпийцам помог Благотворительный фонд «Велич України», руководителем которого является Василий Валенков. В частности, на своей странице в Facebook он сообщил, что с просьбой оказать им финансовую поддержку с проездом обратилась Анна Франкив на последней встрече с коллективом городского физкультурно-оздоровительного центра «Виктория».

«Наши спортсмены очень светлые, сильные духом, чрезвычайно целеустремленный люди, которые не смирились с участью, безжалостно уготованной судьбой. Они переломили её и победили! Поверьте, друзья мои, нам есть чему у них учиться! И совсем не важно, увенчается ли эта гонка официальной наградой, ведь само участие - есть победа!» - написал Василий Валенков.

Анна Франкив - инвалид 1 группы с детства, КМС, Чемпионка Украины по фехтование на колясках, участник гонок на колясках. Анатолий Бардиж - инвалид 1 группы с детства, мастер спорта, Чемпион Украины по гонкам на колясках, неоднократный победитель и призёр Всеукраинских и международных марафонов, полумарафонов на гоночных и активных колясках. Был членом Паралимпийской сборной Украины по лыжным видам спорта. Оба в прошлом году стали победителями международного полумарафона в Молдове!

Напомним, что николаевский спортсмен Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной вторую золотую награду, а позже Президент Украины Петр Порошенко вручил орден «За Заслуги».