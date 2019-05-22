Зеленский задекларировал шесть патентов на технологии, которые использовали при создании 3D-фильма «Сказочная Русь»

Новоизбранный Президент Украины в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что является владельцем трех патентов на изобретения и трех патентов на полезную модель. Все патенты получены с 2015 по 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные сайта НАПК.

Патенты охраняют технологию создания трехмерной анимации, которая предположительно была разработана при создании восьми сезонов 3D-мультсериала «Сказочная Русь».

Согласно информации на официальном сайте Украинский институт интеллектуальной собственности единственным автором и владельцем изобретения к патенту №110088 «Система и способ захвата движения, и способ производства анимационного контента с их использованием» является Владимир Зеленский, права на него он получил 10 ноября 2015 года. Изобретение относится к созданию трехмерной анимации (3D-анимации).

«Предложенная система для захвата движения при производстве анимационного контента включает объем для съемки движения, камеры съемки движения, систему обработки данных, по крайней мере, один 3D-сенсор, установленный в штативе головного убора актера перед его лицом для сканирования движений лица, устройство захвата звука и носитель с записанным цифровым видеорядом сценария. При этом система обработки данных дополнительно содержит блок обработки видеоряда и блок аудио, связанные с блоком обработки изображений для лиц анимационных персонажей», - говорится в описании патента.

Также предложен способ производства анимационного контента, который осуществляется с помощью указанной системы, в том числе, формирование данных сканирования движений лица, формирование набора метаданных цифрового видеоряда и формирования набора метаданных аудиоряда, которые используют для формирования структуры данных лица, а на этапе анимации осуществления переназначения цифрового представления комбинаций движения лица на целевой объект выполняют в автоматическом режиме.

Данное изобретение позволяет повысить точность захвата движений лица актера и точность записи движений лица для анимационного персонажа, повысить качество созданного анимационного контента и продуктивность его производства.

Стоит отметить, что авторами остальных изобретений являются Владимир Зеленский, Тимофей Армашов, Алексей Зинченко, Дмитрий Ковальчук и Олег Шевченко. А вот владельцем всех патентов является только Владимир Зеленский.

Изобретение к патенту №112609 «Способ переназначения набора захваченных данных сканирования (варианты), компьютерная система для его осуществления и считываемый компьютером носитель данных» также относиться к способам создания 3D-анимационных фильмов. Происходит это путем переназначения наборов данных, ассоциированных с множеством положений лицевых мышц, полученных с устройств трехмерного сканирования на трехмерные анимированные изображения в короткий срок с использованием компьютерных систем и технологий создания и обработки 2D- и 3D изображений с использованием технологий компьютерной графики.

«Технический результат заключается в увеличении точности и скорости визуализации трехмерных сцен, полной автоматизации всего процесса за счет использования специальных субмодулей компьютерной системы, а также в экономии используемых ресурсов», - говорится в описании изобретения.

Суть изобретения «Способ создания трехмерных анимационных фильмов, компьютерная система для его осуществления и считываемый компьютером носитель данных» (патент №112610) состоит в том, что для создания 3D анимации преобразовывают ранее полученные аудио-видеозаписи видеоизображений с использованием технологий компьютерной графики.

Основными задачами, на которые направлены изобретения этой тематики, является повышение надежности и достоверности восстановления исходной трехмерной сцены, повышение скорости визуализации трехмерной сцены, обеспечение компактности хранения информации об изображении, а также экономия средств, необходимых для реализации таких изобретений.

Патент Украины на полезную модель №100594 «Способ переназначения набора захваченных данных сканирования».

«Способ переназначения набора захваченных данных сканирования, ассоциировано с множеством положений лицевых мышц, по меньшей мере, одного объекта сканирования на управляющий субмодуль, ассоциированный с по меньшей мере одним предварительно сгенерированным трехмерным конечным объектом моделирования с помощью скриптового субмодуля компьютерной системы. С помощью, по меньшей мере, одного устройства трехмерного сканирования, связанного с по меньшей мере одной компьютерной системой в режиме реального времени осуществляют захват набора данных сканирования, ассоциированного с множеством положений лицевых мышц по меньшей мере одного объекта сканирования», - говорится в описании.

Патент на полезную модель №100595. Способ переназначения набора захваченных данных сканирования заключается в том, что с помощью субмодуля переназначения данных осуществляют переназначения набора данных сканирования на конечную трехмерную модель в полностью автоматическом режиме с помощью управляющего субмодуля.

Патент на полезную модель №100596. Способ создания трехмерных анимационных фильмов заключается в том, что при создании трехмерных анимационных фильмов предварительно получают оригинальный аудиовидеоряд, из которого выделяют оригинальную фонограмму, на основе которой путем временных измерений устанавливают тайминг, согласно которому генерируют трехмерные анимационные модели, осуществляют захват движения и сведения аудиоданных с видеоданными.

Справка:

«Сказочная Русь» - политсатиричний 3D-мультсериал от «Студии Квартал-95» и «Animagrad», созданный по технологии трехмерной графики Motion Capture. Впервые появился в программе «Вечерний Киев» на украинском телеканале 1 + 1 16 ноября 2012 года. С 29 марта 2013года выходил самостоятельно.

Напомним, что в своей декларации за 2018 год Владимир Зеленский указал миллионные доходы, виллу в Италии и гостиничные номера в Грузии.