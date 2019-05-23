Увеличить охрану, завести собак, провести очередные проверки: В Николаевской мэрии прошло совещание трех комиссий по полигону ТБО

В четверг, 23 мая, в Николаевском городском совете состоялось совместное совещание трех комиссий – по вопросам бюджета, законности и ЖКХ, в ходе которой депутаты отчитали чиновников и дали несколько рекомендаций, которые, по их мнению, смогут решить вопрос с появлением дыр и подкопов под забором вокруг свалки, и появлением посторонних лиц на территории.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что на заседании присутствовали не все приглашенные чиновники, а именно вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец и начальник управления коммунсобственности Мкртыч Мкртчан отсутствовали. Также проигнорировали заседание некоторые депутаты комиссии по вопросам ЖКХ и бюджета, из-за чего у них отсутствовал кворум, и они не принимали какие-либо решения.

Депутатов интересовал вопрос, хватает ли охранников на КП, на что и.о. директора КП Максим Дедусь отметил, что сейчас работает четыре охранника - по одному на смену. Также он добавил, что согласно установленным нормам, прописанным в законодательстве, одного охранника на смену достаточно, однако по факту он не может полностью контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность. По расчетам охранной фирмы для нормальной работы КП необходимо 6 охранников и на зарплату им необходимо до 1,5 миллионов гривен, однако таких средств на предприятии нет.

В связи с этим, у депутатов возник следующий вопрос, обращалось ли КП в ДЖКХ с просьбой увеличить количество сотрудников, и какой им дали ответ. Максим Дедусь отметил, что такие обращения были регулярными, однако затруднился сказать по поводу ответов от ДЖКХ.

В ходе обсуждения, выяснилось и то, что забор вокруг николаевской свалки, где постоянно появляются дыры, ничейный. В ДЖКХ объяснили это тем, что депутаты не дали денег на оплату сертификата.

Также депутаты пытались понять, кто же виновен в том, что случилось: руководство предприятие, которое утаивало реальное положение дел на КП и не обращалось за помощью к чиновникам, или же чиновники департамента ЖКХ, которые знали о многочисленных проблемах, но никак их не решали. В ходе длительной дискуссии, депутаты высказывали свое недовольство работой директора департамента ЖКХ Сергея Коренева в плане того, что он не выполняет свои должностные обязанности, должным образом не координирует с предприятием и другими чиновниками, то, что забор вокруг свалки является бесхозным и многое другое. Помимо этого, депутаты высказали и недовольство работой директора антикоррупционного департамента Андрея Ермолаева, в плане того, что он не на должном уровне проводит служебные проверки, в частности это касается и проверки после несчастного случая на полигоне 1 мая, а именно, что он не углубился в проблеме, а проверял все поверхностно.

— Вы правильно сказали, по нормативным документам все окей, вы галочки поставили: этот пункт выполнен, этот выполнен. В общем, нужно награждать, а ситуацию проблематичная, как минимум путей решений нет, - отметила Елена Киселева.

В частности, депутаты хотели услышать от чиновников и руководства предприятия о существующих проблемах и, чтобы те рассказали, как они намерены их решать. Однако этого сделано не было.

В ходе совещания, депутаты давали много рекомендаций, которые в дальнейшем поддержали члены комиссии по вопросам законности, это и передать, как можно быстрее забор вокруг свалки КП «Николаевкоммунтранс», увеличить количество сторожей до 12 человек, забрать с КП «Центр защиты животных» 15 собак, чтобы они также охраняли территорию свалки. Запросить видео с камер наблюдения за 31 апреля – 2 мая, чтобы просмотреть как пробирались лица ромской национальности на территорию свалки и понять, можно ли было предпринять какие-то меры, чтобы не допустить гибели мальчика. Поручить департаменту противодействия коррупции провести проверку по факту того, как КП использовало выделенные им средства, а также служебное расследование, с целью определения меры ответственности Юрия Степанца, Сергея Коренева и других ответственных лиц по факту выполнения должностных инструкций. Обратится в полицию для проведения постоянных рейдов и другие.

Стоит отметить, что за все время заседания, никто из депутатов или чиновников не поднял вопрос касательно строительства мусороперерабатывающего завода, или строительства сортировочной линии.

Как известно, вечером 1 мая, на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

Ребенок, который погиб на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Николаева, попал туда вместе с группой лиц ромской национальности через забор.

Из-за инцидента, 2 мая, в Николаевском городском совете экстренно собрали комиссию по вопросам ЖКХ из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло на свалке ТБО 1 мая, в результате которого погиб 9-летний ребенок. Однако никаких конкретных решений принято не было, члены комиссии сошлись на том, что они выедут на место трагедии в понедельник.

Кроме того, директора КП Андрея Цизина отстранили от должности, а его обязанности будет выполнять его первый заместитель Максим Дедусь.

Также стало известно, что мать погибшего на свалке ребенка ранее лишили родительских прав.

К тому же в Николаевской мэрии попросили «Николаевкоммунтранс» заделать дыру в заборе на свалке и подсчитать, во сколько обойдется охрана. В частности, 4 мая, стало известно, что неизвестные проделали новые дырки в заборе вокруг мусорного полигона и даже устроили подкоп.

6 мая, неизвестные совершили поджог на николаевском полигоне твердых бытовых отходов, расположенном возле микрорайона Большая Корениха и села Весняное. Также, полиция задержала двух ромов, которые проникли на закрытую территорию, а также отобрала ребенка для поиска его опекунов.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич обратился к правоохранительным органам с просьбой ликвидировать незаконное поселения лиц ромской национальности возле полигона твердых бытовых отходов.

Также, 6 мая, на выездном заседании комиссии по вопросам ЖКХ на полигон двое депутатов и чиновники пришли к тому, что необходимо больше осветить свалку, увеличить посты охраны по периметру полигона, устранить дыры в заборе, заняться вопросом финансирования сортировочной линии, а также установкой камер видеонаблюдения по всему периметру. Однако, так как из комиссии по вопросам ЖКХ присутствовали лишь два ее члена – Алексей Лепишев и Александр Гусев, комиссия была не уполномочена принимать решения, поэтому на сегодняшнем заседании, 7 мая, главные моменты должны были донести до остальных членов комиссии и принять окончательное решение.

При этом, 7 мая, комиссия по вопросам ЖКХ так и не рассмотрела вопрос связанный с городским полигоном твердых бытовых отходов - его даже не внесли в повестку дня. Стоит отметить, что депутат Олег Солтыс интересовался, зачем «переливать из пустого в порожнее», если в среду, 8 мая, депутаты трех комиссий: по вопросам ЖКХ, законности и бюджета соберутся на совместное совещание ради вопроса по полигону ТБО.

В среду, 8 мая, в Николаевской мэрии не состоялось запланированное совещание трех комиссий - по вопросам ЖКХ, законности и бюджета, которая должна была принять решение касательно функционирования полигона ТБО, где недавно из-за обвала мусора погиб ребенок.

Также, в Николаеве, в заборе вокруг полигона твердых бытовых отходов обнаружены новые дыры и подкопы.