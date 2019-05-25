В киевский музей вернули уникальное фото Тараса Шевченко середины XIX века, которое считали утраченным

В Киеве в Национальном музее Тараса Шевченко торжественно презентовали аутентичную фотографию Великого Кобзаря, которая считалась утерянной со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Фотография, датированная 1858-61 годами, была сделана в ателье Александра Шпаковского в Санкт-Петербурге. На обратной стороне есть довоенный штамп Дома-музея Тараса Шевченко, номер и размер, а в правом нижнем углу подпись «Т.Ш-ко».

История возвращения уникальной фотографии в музейную коллекцию полна трагических приключений и счастливых совпадений. Фотография попала в сундук, который в 1943 году вывез из Дома-музея Шевченко немецкий профессор Мансфельд. Эти вывезенные экспонаты хранились в Познаньском университете и, по воспоминаниям очевидцев, были уничтожены во время бомбардировки. В 1988 году Дому-музею были переданы экспонаты, чудом сохранившиеся в бурные годы Второй мировой. Они были найдены солдатом Советской армии осенью 1945 года на руинах Кенингсберга.

Экспонаты содержат такие же довоенные штампы, как и переданная музею фотография, которая впервые была показана публике 23 мая. Передача уникального фото в коллекцию музея состоялась именно в дни перезахоронения Тараса Шевченко в Каневе, в зале, посвященном этому событию, на выставке в рамках проекта «Перезахоронение = превращение».

Напомним, что ранее послы Испании, Бельгии и Великобритании в Украине зачитали свои любимые стихи Тараса Шевченко.