Украинская писательница, автор книги о войне стала первой лауреаткой Литературной премии ЕС

Гаська Шиян Украинская писательница Гаська Шиян стала первой лауреаткой Литературной премии Европейского союза от Украины.

Об этом сообщают PEN Ukraine, которые являются организацией-партнером премии.

Так, девушка получила Премию за роман «За спиной», который вышел недавно в издательстве Фабула.

«Этот роман не просто стилистически искусный и зрелый, но и важный для современности, ведь вписывает войну в Украине в универсальный человеческий контекст. Автор переводит эту войну с безопасной рубрики «где-то там на диком Востоке» в тревожную рубрику «здесь, в нашей общей Европе». Потому что этот конфликт - действительно здесь, на нашем континенте, и он в той или иной степени касается всех нас, европейцев», - говорится в заключении членов Украинской жюри Премии.

Как известно, авторы-победители Премии получают денежное вознаграждение в размере 5 тысяч евро, а также поддержку со стороны «Креативной Европы», направленную на перевод и международную рекламу их произведений. Премия финансируется Европейской комиссией в рамках программы «Креативная Европа».

Ранее сообщалось, что украинской писательнице вручили «Золотой хрен-2018» за худшее описание секса в литературе.