Директор ДЖКХ Николаева Коренев заверил, что в июне не отключат 500 лифтов по решению суда

Директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что 7 июня в городе не перестанут работать 500 лифтов.

Об этом он заявил во вторник, 28 июня, в ходе заседания исполнительного комитета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, перед началом заседания первый вице-мэр Владимир Крыленко сообщил, что вопрос касательно списания многоквартирных жилых домов с баланса города и других юрлиц, которые содержат жилой фонд сегодня рассматривать не будут, так как ДЖКХ отозвал его из-за необходимость доработки.

В связи с этим, член исполкома Владимир Тимошин поинтересовался, что будет с лифтами города, ведь есть решение административного суда по их остановке, так как длительное время город не выделял средства на экспертизу.

— Я так думаю, но, надеюсь, я ошибаюсь, что снимая с баланса дома, в ближайшее время город скажет — это не наши дома. 7 числа у нас 500 лифтов станет по городу, - предположил Тимошин.

В тоже время, директор ДЖКХ Сегей Коренев проинформировал, что пока ни одно решение суда не набрало законной силы. В частности, предприятие «Николаев домсервис» намерен подавать апелляцию по решению суда.

— Те два дела еще рассматриваются и говорить, что 5-7 числа будет решение суда немного рано. Кроме того, мы будем проводить экспертизу лифтов. Более того, у нас в бюджете есть цифры предусмотрены на экспертизу, - добавил Коренев.

Тогда Тимошин уточнил, на каких основаниях город будет оплачивать экспертизы, если в скором времени примут решение о снятии домов с баланса. На что директор департамента отметил, что будут изыскать разные пути решения.

В итоге, Владимир Крыленко попросил дополнительно изучить этот вопрос и вынести его на следующее заседание.

Как известно, в Николаеве управление Гоструда через суд запретило эксплуатацию 29 лифтов.

Отметим, что подобная ситуация возникала и ранее. Так, в 2016 году управление Гоструда в Николаевской области хотело запретить через суд эксплуатацию 808 лифтов в Николаеве по причине использования лифтового оборудования без разрешительных документов и ремонта, а также без плановых проверок.

В 2018 году тогдашний директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько заявлял, что 80% лифтов в жилых домах уже непригодны для использования.