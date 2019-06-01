​В киевском супермаркете засняли, как кот залез в витрину и ел мясо

В Киеве, в одном из столичных супермаркетов в витрину с мясом забрался кот и ел понравившиеся ему деликатесы.

Соответствующее видео опубликовал «Типичный Киев» на своей странице в Fаcebook.

На видеокадрах видно, как кот сидит прямо в витрине мясного отдела и беззаботно уплетает мясо. Однако, когда кот заметил, что за ним наблюдают, он убежал.

«Забота о животных в одном из столичных мегамаркетов на Печерске», - подписано видео.

Напомним, как житель Николаева возмутился тем, что ему в магазине «Наша ряба» продали мясо с опарышами.