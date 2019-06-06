На Николаевщине разыскивают 15-летнюю девочку, которая ушла из дома и пропала

В Николаевской области разыскивают пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».

Николаевский районный отдел полиции разыскивает 15-летнюю Марию Михайловну Демидову, которая 5 мая в 16:40 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, глаза карие.

Была одета в: черное платье, кроссовки белого цвета, с сумкой бежевого цвета.

«При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просим звонить по номеру 102, (05167) 2-13-02, 0636360900», – обратились в полиции.

Напомним, что родственники и полиция продолжают поиски 33-летнего жителя Мелитополя Антона Мышко, который пропал без вести в Николаеве в январе этого года.