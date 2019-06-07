Один из чернобыльских «водолазов», спасших АЭС от повторного взрыва, получает от государства 456 гривен в месяц

Один из так называемых чернобыльских «водолазов» Алексей Ананенко получает от государства 456 гривен компенсации в месяц. В 1986 году он вместе с двумя коллегами помог избежать второго взрыва на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщается в сюжете журналистки Алены Луньковой для телеканала СТБ.

Добровольцами тогда согласились идти трое: старший инженер Алексей Ананенко, инженер среднего звена Валерий Беспалов и начальник смены Борис Баранов. Как пишет «Укринформ», они в апреле 1986 года, рискуя жизнью, занимались спуском воды из теплоносителя четвертого энергоблока ЧАЭС. В случае, если бы активная зона (теплоносители) соприкоснулась бы с водой, была вероятность повторного взрыва. Трое водолазов отправились через затопленные камеры четвертого реактора, нашли два запорных клапана и открыли их, спустив воду. Считали, что после выполнения такого задания из-за лучевой болезни после получения высоких доз радиации эти люди могли бы прожить не более нескольких дней. Но все трое выжили.

«Знаете, сколько получает «чернобыльских» доплат Алексей Ананенко? Тот самый легендарный «водолаз», который спускался под разрушенный реактор, чтобы открыть вентили слива воды. Чтобы не случился второй взрыв. Человек, который спасал весь мир, сейчас получает 456 гривен «чернобыльских» в месяц».

«Ждала его, чтобы записать реакцию на эпизод «Чернобыля», где говорят, что ему осталось жить всего несколько дней. Но реакции не было. «Долго еще смотреть?» - спросил он у жены. Он вообще мало что помнит. Дело в том, что два года назад его сбила машина, и несколько месяцев он пролежал в коме», - рассказывает Лунькова.

- Он в тот год хотел поехать в санаторий на оздоровление, но сказали, что нет бюджета. А когда уже был в коме, перезвонили и предложили путёвку. Я им сказала, что уже не надо, - рассказывает супруга в личной беседе.

Напомним, ранее сообщалось, что успех сериала «Чернобыль» привел к увеличению потока туристов в Зону отчуждения.