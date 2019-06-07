В Николаеве женщина использовала детей, чтобы попрошайничать возле собора, еще одна с открытой формой туберкулеза просила денег на лечение

В четверг, 6 июня, специалисты службы по делам детей администрации Центрального района провели рейд возле церковных храмов по улицам Садовая, Лягина и Фалеевская по выявлению лиц, занимающихся вовлечением детей к попрошайничеству.

Об этом сообщает на странице администрации Центрального района в Facebook.

В ходе рейда они, совместно с представителями Николаевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи и Ювенальной превенции Центрального ОП ГУНП, выявили женщину цыганской национальности, которая находясь на территории храма со своими двумя детьми занималась попрошайничеством.

В ходе общения с женщиной было установлено, что она - жительница Заводского района Николаева. Она сразу же призналась, что вместе с детьми пришла в храм просить милостыню. С ней провели разъяснительную работу о недопустимости подобного социального поведения.

Еще одну женщину, которая призналась, что приехала из Одессы, обнаружили на территории одного из храмов города. Она объяснила, что приехала в Николаев с целью просить финансовой помощи у посетителей храма на лечение ребенка. Во время разговора, она призналась, что имеет открытую форму туберкулеза. Специалист Николаевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи проинформировала женщину о необходимости систематической медицинской помощи.

Отмечается, что согласно Закону Украины «О местных государственных администрациях» специалисты службы по делам детей не имеют полномочий по принятию мер для принудительной госпитализации и лечения.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье полиция задержала женщину, продававшую своего 3-летнего ребенка для попрошайничества.