Жительница Николаевщины возмутилась, что участок трассы Н-11 почти сплошь покрыт ямами и выбоинами

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Дорога на участке трассы Н-11 Николаев-Днепр от Мешково-Погорелово до Калиновки на некоторых участках почти сплошь покрыта ямами.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила читательница, которая показала, по каким дорогам приходится ездить.

Она засняла на видео дорогу от Воскресенского до Мешково-Погорелово и от Калиновки до Воскресенского.

«Нет сил собирать средства на ремонт машин, а наша местная «власть» ничего не делает», - отмечает жительница Николаевщины.

Напомним, что ранее в Николаеве «Audi» посреди дороги колесом застрял в яме

Вадим Богданов

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русскийобщество