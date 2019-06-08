Николаевская и Госэкоинспекция освободили из браконьерских ловушек рыбу и раков

Полицейские оперативной группы по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах совместно с представителями Государственной экологической инспекции провели профилактические мероприятия под условным названием «Нерест».

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

С целью выявления запрещенных орудий лова водных биоресурсов в период с 4 по 7 июня участники рейда осуществляли пищеварения водоемов на реках Высунь и Ингулец, у поселков Бобровый Кут и Баратовка, а также на Бугском лимане в районе поселка Козырка Николаевской области.

В результате профилактических мероприятий выявлено пять сеток длиной около 200 метров, а также три раколовки, в которых находилось примерно около 15 килограмм рыбы и 80 раков. Живые биоресурсы были выпущены в водоемы, орудия лова изъяты.

Напомним, что ранее на Николаевщине задержали браконьера с большим уловом рыбы.