Группа горожан с цветами встречали бойцов ООС из 79-ой бригады

В Николаеве группа горожан с цветами и флагами встретила военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, вернувшихся из зоны проведения ООС.

Об этом сообщает Екатерина Стоколяс Литвиненко на своей странице в Facebook.

С украинскими флагами они выстроились вдоль дороги по проспекту Героев Украины в ожидании военнослужащих. Колонна ехала в сопровождении полицейских. Приблизившись, десантно-штурмовая бригада начала сигналить и махать встречающим из машин.

Также напомним, в субботу, 8 июня, в Николаев из зоны проведения Операции объединенных сил вернулись военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.